由诺贝尔物理学奖得主领导 国大成立全球首个功能智能材料研究院

材料不同的特质，让目前的科技发展受原材料所限制。研究员希望突破材料层面的局限，研发具有内部功能、记忆功能，还有可随环境而变化等特性的材料。

以智能材料制作的胶囊只会在检测到癌细胞时才会释放药物，不会伤害癌症患者健康的细胞，让糖尿病患者不必打针注射胰岛素，直接服用胰岛素药片。智能胶囊只会在适当的环境中自动释放胰岛素，并在遭到胃酸损坏前让血液吸收，以达到药物效果。