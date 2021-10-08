由诺贝尔物理学奖得主领导 国大成立全球首个功能智能材料研究院 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 教育部长陈振声（左二）昨天在诺贝尔物理学奖得主科思厗厓教授（左一）的陪同下，参观新开幕的国大功能智能材料研究院。科思厗厓教授也是该研究院的院长。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 材料不同的特质，让目前的科技发展受原材料所限制。研究员希望突破材料层面的局限，研发具有内部功能、记忆功能，还有可随环境而变化等特性的材料。以智能材料制作的胶囊只会在检测到癌细胞时才会释放药物，不会伤害癌症患者健康的细胞，让糖尿病患者不必打针注射胰岛素，直接服用胰岛素药片。智能胶囊只会在适当的环境中自动释放胰岛素，并在遭到胃酸损坏前让血液吸收，以达到药物效果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国大功能智能材料研究院 卓越研究中心 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控