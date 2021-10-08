义安公司捐120万元给南艺设立奖学金 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 在南洋艺术学院修读美术文学士荣誉学位课程的郭竞文（左）和修读设计实践文学士荣誉学位课程的陈明凯，是首批申请到义安公司奖学金的学生。（南洋艺术学院提供） 字体大小: 小 中 大 曾因家境问题而不打算报读大学，所幸成功获得奖学金，让他得以继续深造，朝向自己的目标迈进。24岁的陈明凯是南洋艺术学院设计实践文学士荣誉学位课程的一年级学生。在南艺修读设计专业文凭（家具与空间）课程后，他从中累积丰富的实践经验，也更清楚未来的志向。不过，陈明凯在受访时透露，由于家庭经济状况不稳定，他之前从未计划考取大学文凭，只想在取得专业文凭后步入职场。今年，陈明凯成功申请到由义安公司颁发的奖学金，这笔钱不仅有助缓解他的经济负担，也能让他继续投入感兴趣的设计领域。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋艺术学院 义安公司 奖学金 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控