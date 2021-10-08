义安公司捐120万元给南艺设立奖学金

曾因家境问题而不打算报读大学，所幸成功获得奖学金，让他得以继续深造，朝向自己的目标迈进。

24岁的陈明凯是南洋艺术学院设计实践文学士荣誉学位课程的一年级学生。在南艺修读设计专业文凭（家具与空间）课程后，他从中累积丰富的实践经验，也更清楚未来的志向。

不过，陈明凯在受访时透露，由于家庭经济状况不稳定，他之前从未计划考取大学文凭，只想在取得专业文凭后步入职场。今年，陈明凯成功申请到由义安公司颁发的奖学金，这笔钱不仅有助缓解他的经济负担，也能让他继续投入感兴趣的设计领域。