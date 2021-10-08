博纳产业成立新平台 为房地产经纪争取更多福利 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 博纳产业旗下的房地产经纪只须付约70元的会员年费就可加入新成立的组织并获得各项福利。博纳产业公司首席战略与发展官吴啓元（后排左）、博纳产业总裁依斯迈（前排左）、全国职工总会秘书长黄志明（后排中）、SISEU总书记沈祥泉（前排右）与博纳产业公司执行董事冯景祥昨日一同出席谅解备忘录签署仪式。（博纳产业提供） 字体大小: 小 中 大 博纳产业旗下的近1万名房地产经纪将可通过一个新成立的平台来提高话语权并争取更多福利，包括高达500元的培训津贴、免费团体保险，以及职业发展培训等。房地产代理公司博纳产业（Propnex）昨日在线上与新加坡工业与服务业雇员联合会（SISEU）签署谅解备忘录，共同成立一个为房地产经纪发声的平台。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 博纳产业 Propnex 新加坡工业与服务业雇员联合会 房地产经纪 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控