博纳产业成立新平台 为房地产经纪争取更多福利

博纳产业旗下的近1万名房地产经纪将可通过一个新成立的平台来提高话语权并争取更多福利，包括高达500元的培训津贴、免费团体保险，以及职业发展培训等。

房地产代理公司博纳产业（Propnex）昨日在线上与新加坡工业与服务业雇员联合会（SISEU）签署谅解备忘录，共同成立一个为房地产经纪发声的平台。