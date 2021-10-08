陈川仁赴罗马出席二十国集团议长峰会

国会议长陈川仁昨今两天应邀前往意大利罗马，出席第七届二十国集团议长峰会。这是他首次以官方身份访问意大利。

国会秘书处昨天发文告说，陈川仁将在峰会期间与二十国集团（G20）的议长和议员会面，以及接触受邀出席的其他非G20成员国代表。

文告说：“与会代表将分享他们的立法经验，并针对议会间合作解决全球问题的可能战略展开讨论。今年会议的主题是‘为人民、星球和繁荣’，各方将重点关注世界最大经济体的议会如何为全球从冠病疫情中复苏做出贡献，并朝着更公平、环境更可持续的增长模式迈进。”