陈川仁赴罗马出席二十国集团议长峰会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 国会议长陈川仁昨今两天应邀前往意大利罗马，出席第七届二十国集团议长峰会。这是他首次以官方身份访问意大利。国会秘书处昨天发文告说，陈川仁将在峰会期间与二十国集团（G20）的议长和议员会面，以及接触受邀出席的其他非G20成员国代表。文告说：“与会代表将分享他们的立法经验，并针对议会间合作解决全球问题的可能战略展开讨论。今年会议的主题是‘为人民、星球和繁荣’，各方将重点关注世界最大经济体的议会如何为全球从冠病疫情中复苏做出贡献，并朝着更公平、环境更可持续的增长模式迈进。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈川仁 G20 议长峰会 冠状病毒19 疫苗 可持续性 粮食安全 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控