走一趟滨海湾花园 了解郁金香与中亚历史渊源

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年10月8日 5:00 AM

中亚的天山山脉相信是郁金香的发源地，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展出12个郁金香品种，围绕着一座哈萨克传统圆顶帐篷，让访客仿佛置身于山脉花田之中。（林泽锐摄）
中亚的天山山脉相信是郁金香的发源地，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展出12个郁金香品种，围绕着一座哈萨克传统圆顶帐篷，让访客仿佛置身于山脉花田之中。（林泽锐摄）

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相隔两年，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展览再度登场。有别于之前的荷兰主题，今年的展览将为访客介绍郁金香与中亚鲜为人知的历史渊源。

人们相信，郁金香发源自中亚的天山山脉，它们早在1000万年前就在那里生长了。访客在滨海湾花园花穹（Flower Dome）时，仿佛置身于游牧的哈萨克族部落（Khazaks），跟随他们穿梭在天山山脉的郁金香花田之中。

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