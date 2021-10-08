走一趟滨海湾花园 了解郁金香与中亚历史渊源 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 中亚的天山山脉相信是郁金香的发源地，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展出12个郁金香品种，围绕着一座哈萨克传统圆顶帐篷，让访客仿佛置身于山脉花田之中。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 相隔两年，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展览再度登场。有别于之前的荷兰主题，今年的展览将为访客介绍郁金香与中亚鲜为人知的历史渊源。人们相信，郁金香发源自中亚的天山山脉，它们早在1000万年前就在那里生长了。访客在滨海湾花园花穹（Flower Dome）时，仿佛置身于游牧的哈萨克族部落（Khazaks），跟随他们穿梭在天山山脉的郁金香花田之中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 梦幻郁金香 滨海湾花园 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控