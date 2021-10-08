走一趟滨海湾花园 了解郁金香与中亚历史渊源

相隔两年，滨海湾花园的“梦幻郁金香”展览再度登场。有别于之前的荷兰主题，今年的展览将为访客介绍郁金香与中亚鲜为人知的历史渊源。

人们相信，郁金香发源自中亚的天山山脉，它们早在1000万年前就在那里生长了。访客在滨海湾花园花穹（Flower Dome）时，仿佛置身于游牧的哈萨克族部落（Khazaks），跟随他们穿梭在天山山脉的郁金香花田之中。