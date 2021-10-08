陈家两姐妹一开始只售卖四种口味的“便当蛋糕”，目前她们至少售卖八种甜点。为了应付订单量，两人去年底租了一间工作室，从烘焙蛋糕到绘画设计等环节，皆由她们一手包办。

对陈氏两姐妹而言，青春时期应该勇敢追梦，因此她们创办网络烘焙生意，朝开甜点餐厅的目标努力前进。

去年8月，刚从大学毕业的妹妹陈宇莹（24岁，图左）因为暂时未找到工作而决定先同姐姐陈宇馨（27岁）经营烘焙生意——“小陈烘培”，售卖精致可爱的自制蛋糕与甜点。她们原本只在社交平台“小红书”宣传，主打的顾客群是居住在本地的外国人。

两姐妹一开始只售卖四种口味的“便当蛋糕”，随着她们在更多的社交媒体上载甜点照片和烘焙蛋糕的过程，她们也成功吸引更多顾客。

目前，她们至少售卖八种甜点，有时一天的订单量有10几个。为了应付日益增加的订单量，两人去年底租了一间工作室，从烘焙蛋糕到绘画设计等环节，皆由她们一手包办。

陈宇莹说，在疫情期间也收到海外订单，如曾有父母因为与孩子分隔两地，而要求她们帮忙代写卡片。两姐妹总是会被这类订单打动，这也推动她们不论多累，还是坚持做下去。

由于两姐妹现在必须同时兼顾工作和烘焙生意，下班后才有时间烘焙蛋糕，往往都会忙到凌晨2时。

陈宇馨坦言，她们从未想过有一天能在全职工作以外另创一番事业，但还是觉得应该“趁年轻时，拼一拼”。“我觉得每个人在20几岁的时候都应该有一个不一样的体验，这门生意算是实现了我们一直以来的梦想。现在先开设工作室，以后希望有机会开设甜点店，让顾客吃到我们现做现卖的甜点。”