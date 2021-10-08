带两幼孩返新逃家暴 逾15名善心读者为单亲妈送暖

单亲妈妈逃家暴，带2幼孩徒步返新，新闻出街后，超过15名善心读者留言和致电本报，表示愿伸出援手，为她们一家三口送暖。

《新明日报》昨天（10月7日）报道，单亲妈妈林佩思（26岁）2015年在微信上认识了一名马国砂拉越男子，只身一人从新加坡越堤到当地与对方相聚后，生子、结婚并在新山定居。但她指丈夫竟搞婚外情，甚至对她和两名孩子动手，因此去年8月带着6岁儿子和1岁女儿离开了丈夫。

她当时身无分文，由朋友载送到新山关卡，过关后带着孩子徒步返新。

新闻出街后，引起众多读者关注，至今早已有超过15人致电或留言，表示想要通过各方面协助这名单亲妈妈，也有许多网民留言鼓励她要坚强。

其中一名好心人是李先生（55岁，技术人员），他透露，和太太这几年来每年都会做几次慈善，例如捐米给寺庙让他们分发给需要的人。

“我们想回馈社会，也理解她带着孩子赚钱不容易，温饱很重要，所以想捐些粮食跟日用品。”

另外两名善心人士是退休人士，他们表示想在能力所及的范围内，捐一点钱给他们一家，助她们度过难关。

其中的林发（75岁）表示，他想捐助约100元，尽一点心意，另一人郑先生（70岁）则希望联系上这名单亲妈妈，了解她需要什么，再决定如何帮助她。

此外，多名网友也在面簿上留言表示，想捐赠食物、奶粉、纸尿片等给她。

完整报道，请翻阅2021年10月8日的《新明日报》。