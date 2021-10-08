电动脚踏车爆炸烧死22岁男子 2人站窗沿逃命

电动脚车起火爆炸，凌晨火烧裕廊西单位，2男受困房间，敲门大呼救命，但房门被锁，其他租客救人无果，酿一死一伤。

这起火患发生在今天（10月6日）凌晨2时25分，地点是裕廊西93街第978座组屋的五楼单位。死者相信是来自马国的一名22岁男子，伤者是死者的马国室友（24岁）。

记者今早走访，墙壁被熏黑，客厅也可见烧毁的一辆电动脚车。据悉，该五房式单位全都出租给马国人，相信至少10人住在里面。

其中一名租客钟先生（38岁，货仓）受访透露，凌晨听闻敲打声出来查看，结果电源忽然切断。

他用手机灯光照看，发现冒出滚滚浓烟，立即拿贵重物品逃出单位。

另一租客许先生（31岁，工厂）立刻报警处理，并表示，一夜之间家没了，目前会先住在酒店，再寻找下一个落脚处。

租客王先生（51岁，物流业）绘述，他和同事同住一房，后者当时听到敲打声惊醒，再把他叫醒。两人离开房间，听见失火房间传来求救声，他们尝试打开门，但门被反锁。

“当时烟很大，我们只能先逃出去。”

民防部队受询时说，他们使用一支水枪扑灭火势，起火卧室有一人当场被宣告死亡，同住在卧室的人已自行疏散，因烧伤被送往新加坡中央医院治疗。

民防部队也从另一间房间救出两名住户，但他们拒绝送院。

警方共疏散60人，而两名民防人员因高温（heat exhaustion）而感到身体不适，被送往黄廷方医院。

初步调查显示，起火原因是来自个人代步工具。

警方受询时证实，一名22岁男子当场宣告不治，一名24岁男子在昏迷状态下送院治疗。

完整报道，请翻阅2021年10月8日的《新明日报》。