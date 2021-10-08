涉车祸现场招生意 8男遭警查

车祸刚发生，警车拖车还没到，黄车和黑车就先后赶到现场招生意！八名男子被指在意外现场招揽保险索赔生意、蓄意骚扰和危险驾驶，一行人在车祸现场的行径被拍后上载到网络，警方顺藤摸瓜对八名涉案男子展开调查。

网上近来流传一辆黄色和黑色汽车出现在至少三起车祸现场，车上的人被指当场招揽生意和危险驾驶等，引起警方的关注。

警方昨天发文告指出，第一起车祸发生在今年7月6日，地点是泛岛快速公路朝加冷峇鲁方向的路段。在车祸发生后，一辆黄色和一辆黑色汽车很快来到车祸现场，并停在快速公路的路肩。

黄色汽车上的四名男子被指骚扰发生车祸的司机，黑色汽车上的两名男子则涉嫌当场招揽生意，警方已对六名男子展开调查。此外，这两辆车子的22岁和25岁司机也因违规在快速公路路肩停车而被调查。

另外，同一辆黄色汽车在9月15日，在新樟宜路上段被指对一名巴士车长做出路霸行为，这辆黄色车子不断踩刹车，导致一辆私人巴士从后撞上。当时驾驶汽车的是另一名22岁的男司机，他因涉嫌危险驾驶被捕，驾照被吊销，车上的一名24岁乘客也因为蓄意骚扰被调查。

第三起事件则发生在9月18日，黑色车子与另四辆汽车在实龙岗路上段发生连环车祸。当时该路段发生车祸后，黑色车子到场停在肇祸车子的后方，25岁男司机下车招揽生意，结果从后而来的车子撞上黑色汽车。

25岁男司机因危险驾驶被捕，驾照被吊销，同时他也涉及一起社交媒体的贴文而被调查。

根据杂项（公共秩序和滋扰）法令，任何人在公路或公共场合招揽生意打扰他人，罪成可被判罚款1000元至5000元，监禁不超过六个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年10月8日《联合晚报》。