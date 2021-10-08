疫情问答第5期——居家康复与检测篇

随着确诊病例激增，一些民众对于收到隔离令、健康风险警告时需进行哪些检测，隔离结束后如何进行消毒仍有疑问。

zaobao.sg日前开设读者提问区，收集有关疫情的各种提问，今天（10月8日）推出第五期系列报道，为你解答与居家康复及检测相关的新疑问！

1. 我与确诊病患有密切接触，接获通知需要居家隔离。在隔离期间需要做什么检测？需要提交检测结果吗？

如果你接到隔离令（Quarantine Order），代表你可能感染病毒。在隔离的开始及结束前进行两次聚合酶链式反应（PCR）检测，卫生部所发出的隔离令短信中会明确指出需要进行PCR检测的日期。另外，在隔离期间及结束之后四天须进行自助抗原快速检测（ART）并将检测结果上传至指定网站。

如果你接获健康风险警告（Health Risk Warning，简称HRW），代表你与确诊病例有过较长时间的近距离接触。你必须在接获通知的48小时内及与确诊病患接触的第八天或之后到区域检测中心分别进行第一和第二次聚合酶链式反应（PCR）检测。此外，在接触病患后的第三、第五和第七天自行进行抗原快速检测（ART）并将结果上传至指定网站。

2. 居家康复后需要为房间进行消毒吗？该怎样消毒？

确诊者居家康复后，应对家中的共用设施及隔离房间进行消毒，以预防病毒残留并传播。民众可参考国家环境局的清洗消毒指南，了解更多详情。

3. 健康风险警告（HRW）的隔离期是从收到通知的日期算起吗？如果没收到卫生部的通知，第三、第五和第七天还需要进行ART检测吗？

HRW的隔离期从最后接触确诊者的隔天算起。以10月1日最后接触确诊者为例，隔离期为10月2日至10月11日，10月2日为第一天，10月4日则为第三天，以此类推。若民众于第七天才收到HRW的相关短信，他们只需进行一次PCR检测。

4. 同住者接获聚合酶链式反应（PCR）检测结果为阳性，我注册为密切接触者但还没接到隔离令，我可以去上班吗？

不可以。如果你已注册为密切接触者，你将在几天后收到隔离令。在收到通知前，应待在住所并在房内自我隔离。由于最近确诊者数量激增，当局作业繁重，密切接触者收到隔离令的时间可能有所延误。

5. 我在外面租房，平时很少跟其他租客接触，如果他们其中一人确诊冠病，我需要隔离吗？

无论是房客或家人，只要与确诊者居住一户，你都应上网登记为密切接触者。你将在几天后收到隔离令的相关通知。在收到通知前，应待在住所并在房内自我隔离。