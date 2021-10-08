自拍残暴虐狗视频 男子遭严惩监8月

自拍残暴虐狗视频的男子，称当时因父亲刚过世而“影响了自己的判断能力”，又出示2012年的医生备忘录，指自己患有精神分裂症。控方反驳，指没有任何证据证明这些状况会导致他犯案，而明显可见他享受虐狗的过程，所以必须严惩。

法官最终判被告坐牢八个月，以及12个月内不准饲养任何宠物。

《联合晚报》早前报道，行为残暴的打狗男子谢添祥（42岁，译音）共面对五项抵触动物和飞禽法令和一项抵触动物与禽鸟（养狗执照与管制）条例罪名。

虐狗事件发生在2016年10月至2017年11月之间，地点是被告的住家。被告当时是狗主，被虐的四岁贵宾犬已于2017年交由他的前女友照顾。

被告早前承认其中四项控状，他昨日通过代表律师表示，他的父亲于2016年6月13日过世，影响了他当时的判断能力。

此外，律师也指被告昨日（10月7日）提交一张2012年4月19日的医生备忘录，指自己曾被诊断出患有精神分裂症。在法官的确认下，被告证实他这些年来都没有回医院复诊或接受治疗。

并非被激怒或因难过犯案 被告被指享受虐狗过程

针对这两点，主控官作出回应。首先，针对被告父亲离世，控方指没有证据证明这是导致被告犯罪的因素。此外，从视频中也可见，被告并非被激怒或是因难过而犯案，而是享受虐狗的过程。

而且，被告患有精神分裂症一事，被告只出示2012年的医生备忘录，没有更多的详情，而被告无需接受治疗，或许病情不严重。即便如今他仍患有此病，也没有证据证明这是导致被告犯罪的原因。

完整报道，请翻阅2021年10月8日《联合晚报》。