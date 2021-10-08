保护力起伏不定 辉瑞疫苗不行了吗？

过去几天，两份关于疫苗效力的最新报告又一次把辉瑞疫苗送上风口浪尖。

10月4日《柳叶刀》发表一项由辉瑞资助的最新研究显示，完成第二剂接种五个月后，辉瑞疫苗预防感染冠病的有效性降至47%。10月6日以色列一项发表于《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine）的研究称，辉瑞疫苗有效性在接种六个月后显著下降。

去年12月11日，辉瑞疫苗获美国食品和药物管理局（FDA）批准投入紧急使用，成为全球首个适用于16岁及以上人群的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

过去一年里，随着辉瑞疫苗全球注射人口突破10亿，关于辉瑞疫苗有效性的研究和讨论也层出不穷。有效性下降是否意味着，辉瑞疫苗不能帮我们抵抗冠病病毒了？

辉瑞效力研究时间线梳理

对辉瑞疫苗有效性的研究，大致分为两类：一类是受控环境下的临床试验研究，即传统意义上的效力（efficacy）研究，另一类则是在疫苗投入使用后，在真实环境下的有效性（real-world efficacy）。

世界卫生组织关于疫苗效力和疫苗有效性的解释。（图/世界卫生组织）

从时间线来看，早期研究集中于效力研究，近期的研究主要基于真实环境下的疫苗有效性：

2020年12月10日，辉瑞与美国、德国、巴西多个研究机构于《新英格兰医学杂志》发表研究称，辉瑞疫苗临床三期效力达到95%。

2020年12月11日，辉瑞获美国FDA紧急使用授权后发表声明，援引了《新英格兰医学杂志》95%的疫苗有效性。

2020年12月31日，英格兰公共卫生署再次对《新英格兰医学杂志》发表的辉瑞疫苗95%效力展开分析，得出了辉瑞疫苗有效性为89%的结论。

世界卫生组织关于临床试验中疫苗效力的解释。（图/世界卫生组织）

2021年2月18日，以色列特拉维夫大学在《柳叶刀》发表一项针对当地9000余名医护人员接种疫苗的研究显示，接种一剂后，感染风险降低了75%，发展成疾病的风险降低了85%。

2021年4月2日，美国疾病控制与预防中心（CDC）在《发病率和死亡率周报》（Morbidity and Mortality Weekly Report）发表的一项研究，称辉瑞疫苗在真实环境下，对抗冠病病毒有效性达到90%。

2021年5月6日，《自然》刊登了卡塔尔的一项研究，显示辉瑞疫苗可以将感染南非贝塔（Beta）变异病毒的可能性降低75%。

2021年7月28日，医学预印本网站MedRxiv发表了一项由美国、巴西、英国、阿根廷、德国等多国学者联合完成的研究，称辉瑞疫苗有效性会随着时间减弱，接种第二剂六个月后，有效性约为84%。

接着就是本文开头提到的两项最新研究。梳理对辉瑞疫苗的有效性研究不难发现，疫苗有效性的高低与研究环境和研究样本息息相关。

在临床试验环境下，辉瑞疫苗效力介于89%至95%；在真实环境下，医护人员和年长者往往优先接种疫苗，同时又是感染病毒的高危人群，因此会拉低疫苗有效性。

另外，辉瑞疫苗有效性降低还源于在研制疫苗时并不可知的外部变量——变种病毒。衡量一个疫苗的效力不能仅靠单一的标准，也不能仅看任何单一研究。

辉瑞不如莫德纳？

辉瑞疫苗和莫德纳疫苗哪个更好是很多人关心的问题。（路透社）

对辉瑞疫苗效力的质疑还来自于它和莫德纳疫苗的比较。

临床试验阶段，辉瑞疫苗的效力为95%，莫德纳疫苗则有94%，两者不分轩轾。正式投入使用后，两款疫苗的有效性开始出现差异。

美国CDC联同多所大学今年9月22日在《新英格兰医学杂志》发表一项研究，比较两款疫苗在美国25州约5000名医护人员身上的保护效果。该研究得出结论：辉瑞疫苗的有效性为88.8%，莫德纳疫苗的有效性为96.3%。

在预防住院方面，辉瑞疫苗的表现似乎更不尽如人意。根据美国CDC今年9月17日发布的研究，第二剂接种四个月后，莫德纳疫苗对抗住院有效性为92%，辉瑞仅有77%。

正如前文提到，评估辉瑞疫苗有效性时，需要考虑到环境、人群、时间等诸多因素，比较两款疫苗亦然。辉瑞疫苗早于莫德纳疫苗投入使用，且最初阶段主要用于高危人群，因此有效性数据很快被拉低。

疫苗预防重症依旧有效

尽管辉瑞和莫德纳疫苗在防感染、抗体水平等方面有些微差异，在预防重症方面，两款疫苗仍然有显著效果。

根据美国和卡塔尔等地研究，莫德纳疫苗预防重症有效性介于92%至100%，辉瑞疫苗则保持在90%。

因此，在冠病特效药面世之前，接种疫苗依然是预防感染和重症的有效手段。