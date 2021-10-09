两周内已设五冠病治疗设施 共1200床位

随着冠病病例激增，医院床位吃紧，政府过去两周设立了五个冠病治疗设施，共有1200个床位。到了月底，这类设施共能提供3700个床位。

根据卫生部昨天发布的文告，观明医院和诺维娜豪亚酒店（Oasia Hotel@Novena）也成为冠病治疗设施，跟早前宣布过的淡滨尼职总保健合作社疗养院、原本作为商务旅客短期逗留与办公的场所“会聚@樟宜”，以及拨出部分床位的义顺社区医院一起，收治症状轻微病患。他们基本没有大碍，但考虑到年事已高、又有潜在疾病，病情恶化的风险较高，因此要密切监督。

政府是在上个月19日宣布要设立冠病治疗设施。当时，每日新增病例达到了近一年半来的高峰。

政府抗疫跨部门工作小组上周六透露，截至本月底，全岛将有九个冠病治疗设施，提供3700个床位，其他设施还有盛港综合医院以及仁慈医院。

本地新增病例连续四天超过3000起，不过社区病例翻倍的时间从三周前的六至八天，延长到目前约10至12天。

随着病例越来越多，留医的人也在增加。目前约7％的冠病病患症状较严重或患有潜在疾病，需要留院观察，他们占据了公共急症医院与社区医院的两成床位。

过去三个月，许多人因冠病检测呈阳到急诊部求医，导致这类病患暴增七倍，多数都被安排入院，即使当局把隔离床位从900个增至2500个，使用率仍从7月的62％上升至本月的85％。

拨出更多隔离床位意味着分配给非冠病病患的床位减少，上个月非冠病急诊病患等待入院的时间就比7月延长34％。

冠病加护病房方面，现有的2500个冠病床位中，170个是加护病房床位，目前的使用率为23.5％，如有需要各医院可快速设立多100个加护病房床位。加护病房病患多是60岁及以上、未接种疫苗或未完成接种者。医院也已减少两成非紧急手术与预约，把资源优先投入抗疫。

卫生部说：“我们强烈呼吁情况不危急的人别去医院，而是找全科医生。”