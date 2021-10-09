下月15日起 新韩完成接种者入境两国无须隔离

这是首个衔接亚洲两大航空枢纽的疫苗接种者旅游走廊计划。来自新加坡和韩国的完成疫苗接种者，入境新加坡樟宜机场和首尔仁川机场后无须隔离，只须接受聚合酶链式反应检测。计划适用于任何形式的旅游。

新加坡与韩国达成协议，下月15日起完成疫苗接种者入境两国时无须隔离，只须检测。另外，我国也正与美国探讨在今年底之前开通疫苗接种者旅游走廊计划。

交通部长易华仁昨天与韩国国土交通部长官卢炯旭透过视讯敲定上述协议。这将是首个衔接亚洲两大航空枢纽的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划。

计划下，来自新加坡和韩国的完成疫苗接种者，入境新加坡樟宜机场和首尔仁川机场后无须隔离，只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。计划适用于任何形式的旅游，行程不受限制，也不需要赞助方。更多细节将在日后公布。

新加坡航空公司发言人回答《联合早报》询问时说，新航目前每周有六趟往返新加坡和韩国首尔的航班。从11月16日起，这六趟航班都将成为VTL航班。

据新航网站，第一趟VTL航班是11月16日早上8时05分从樟宜机场出发的SQ600；首趟从首尔仁川机场出发的新航VTL航班SQ601则将于当晚10时20分抵达新加坡。

此外，新韩两国也就相互承认冠病疫苗接种证书达成协议。协议将从下月15日起生效，已完成接种、持有新加坡或韩国发出的接种证书的旅客将可在两地享有接种者区别待遇。

新加坡是在9月8日推出首个VTL计划，宣布从德国和文莱入境我国者只须完成冠病疫苗接种就不必履行居家通知，而是以更频密的检测取代。据9月25日的报道，当时已有超过1000人在这项计划下从德国和文莱入境我国，当中只发现一起确诊病例。

易华仁说，新加坡和韩国享有良好的双边关系，且民间关系牢固。他乐见两国联合推出VTL计划，重启过去20个月受影响的双边旅游。新韩在为各自人口接种疫苗方面都取得非常好的进展，VTL计划反映了两国对彼此管控疫情能力的信任。

“这是重新开放新加坡边境并谨慎精确地恢复航空旅游的另一个里程碑。”

疫情前，新韩是两国民众彼此的热门旅游胜地，每周有64趟民航航班衔接两地，每年搭载160万名乘客。

颜金勇：年底前开通

新美疫苗接种者旅游走廊

另一方面，正在美国访问的贸工部长颜金勇前天在华盛顿特区出席美国商会活动时说：“我们正和美国探讨尽快设立VTL，肯定会在今年底之前。在这之前，我们将继续处理持工作准证者往返美国和新加坡的申请，让在新加坡的美国商家可全面运营。”

他说，新加坡致力于从冠病大流行中强力复苏，在疫后世界继续与美国企业合作拓展在新加坡的业务。

颜金勇在该活动中与美国商会副会长薄迈伦（Myron Brilliant）对谈时提到，从某种程度而言，美国对区域的疫苗供应作出了贡献，帮助区域走向开放。

他说，每个国家都有自己的考量，这也要视个别国家疫苗接种的能力，以及当出现显著输入病例时应对的能力，“我们必须和其他国家谨慎合作，看如何为促进旅行作出安排。”

在回答区域抗疫情况的问题时，颜金勇指出，抗疫的两大重要工具是疫苗和检测，这也是开放旅行的关键。