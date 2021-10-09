60餐饮场所违反安全措施被罚 三转型夜店吊牌

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年10月9日 5:00 AM

位于安祥路的餐厅酒吧Lu La没有确保员工减少与顾客的接触，加上曾违例，自9月21日起停业60天，直到11月19日。（陈斌勤摄）
位于安祥路的餐厅酒吧Lu La没有确保员工减少与顾客的接触，加上曾违例，自9月21日起停业60天，直到11月19日。（陈斌勤摄）

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自上个月中，60家餐饮场所因触犯冠病安全管理条例被罚。当中有36家被令暂停营业、21家被罚款，其余三家由夜间娱乐场所转型的食肆被吊销执照。

永续发展与环境部昨天发文告说，执法单位共检查了超过600个餐饮场所与900多人，发现四家食肆违反疫苗接种差异化的安全管理措施，让未接种的顾客进入店内或用餐。其中，两家餐馆未确保进入店内的顾客已完成接种，被令停业10天。另两家让未完成接种的顾客堂食，各罚款1000元。

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