60餐饮场所违反安全措施被罚 三转型夜店吊牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 位于安祥路的餐厅酒吧Lu La没有确保员工减少与顾客的接触，加上曾违例，自9月21日起停业60天，直到11月19日。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 自上个月中，60家餐饮场所因触犯冠病安全管理条例被罚。当中有36家被令暂停营业、21家被罚款，其余三家由夜间娱乐场所转型的食肆被吊销执照。永续发展与环境部昨天发文告说，执法单位共检查了超过600个餐饮场所与900多人，发现四家食肆违反疫苗接种差异化的安全管理措施，让未接种的顾客进入店内或用餐。其中，两家餐馆未确保进入店内的顾客已完成接种，被令停业10天。另两家让未完成接种的顾客堂食，各罚款1000元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 永续发展与环境部 吊销执照 餐饮业 安全管理措施 裕廊西致命火患追踪 租客爆料：五房单位住12人 经过一年复健 车祸重伤8岁女童可拄杖短程行走