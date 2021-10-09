60餐饮场所违反安全措施被罚 三转型夜店吊牌

自上个月中，60家餐饮场所因触犯冠病安全管理条例被罚。当中有36家被令暂停营业、21家被罚款，其余三家由夜间娱乐场所转型的食肆被吊销执照。

永续发展与环境部昨天发文告说，执法单位共检查了超过600个餐饮场所与900多人，发现四家食肆违反疫苗接种差异化的安全管理措施，让未接种的顾客进入店内或用餐。其中，两家餐馆未确保进入店内的顾客已完成接种，被令停业10天。另两家让未完成接种的顾客堂食，各罚款1000元。