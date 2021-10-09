本地旅行社： ​​新韩“航空泡泡”旅客人数会是德国团好几倍

新加坡和韩国下个月15日相互开通疫苗接种者旅游走廊计划，受访旅行社预计旅客人数会是德国旅行团的好几倍。

超级旅游总裁黄钰祥接受《联合早报》访问时说，消息一公布后，旅行社就接到顾客询问。有七名顾客原打算预订德国旅游配套，但一听到会开通韩国疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，就改订韩国配套。

他说，旅行社将推出两个韩国旅游配套，一个八天七夜，另一个六天五夜，收费从1888元起跳。“收费会比疫情前高出至少25％，这是因为行程少了购物环节，而且当地不少酒店还没重开，这些都推高了成本。”

三大原因导致游客人数

仅恢复疫情前同期约65％

黄钰祥提到，与韩国的VTL计划开通后，今年11月中至12月底往韩国的旅客预计能达到疫情前同期的约65％。少了约35％，主要有三大原因，包括育有12岁以下孩童的家长因孩子还不能接种疫苗而无法出国，一些过去会带年长父母出国的顾客现在不倾向外出，且好些公众暂时保持观望态度。

他说，由于韩国比德国近，旅游配套行程比较短、费用比较低，因此对顾客更具吸引力。“对比德国，到韩国的旅客量会大很多。”

目前，从新加坡出发的旅客抵达德国时不必隔离。随着我国9月8日启动接种者旅游走廊计划，新加坡人只要完成接种，到德国游玩返新后，也不必履行居家通知，只须在从德国出发前的48小时内、抵新时，以及回新后的第三及第七天接受PCR拭子检测。

旅游配套将贵两三成

下来，完成接种者的新加坡人到韩国游玩和回国后都不用隔离，只要接受冠病检测，但更多详情有待公布。

欧美假期（EU Holidays）下来将推出三四个韩国旅游配套。董事黄耀雄说：“大家很久没出国，都被关疯了。德国行程一般10天及以上，但韩国行程一般只是七八天，加上不用隔离，很多人相信不介意到那里短暂休息。我估计韩国团的旅客量会是德国团的四五倍。”

他也提到，对比疫情前，下来的韩国旅游配套将贵约两三成。

多数受访公众虽对新韩VTL计划感到兴奋，但不急着订机票。李嘉仪（25岁，行政人员）过去几乎每年到韩国一次。她说会先等上一段时间，观察访韩国后感染冠病的数据后，再考虑明年是否前去。

“要是花了一大笔钱到那里，却不幸感染冠病，那就得不偿失。”