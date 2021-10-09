明年4月起 宠物业者执照标准更严格

本地宠物饲养与寄宿业者明年4月起将面对更严格的从业标准，包括须为退休的繁殖犬提供适当的归宿，并要允许买家在购买幼犬前先看过生育它的繁殖犬。

国家公园局属下动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service，简称AVS）昨天宣布最新的执照标准，适用于本地25个持执照的农场饲养和寄宿业者，另约50家在商业场所营运的寄宿业者也必须开始申请该执照。

新标准下，繁殖狗类的饲养业者必须在繁殖犬退休后照顾它们，包括继续在农场内照顾这些狗儿，或为它们寻找新的归宿。买家在购买幼犬之前也有权利通过书面要求，请饲养业者允许他们查看饲养处和生下幼犬的繁殖犬。其他规定包括禁止近亲交配和繁育有遗传缺陷的犬只，以及更频繁地记录每只宠物的健康状况及交配和繁殖信息。

业者认为新标准

可改善行业形象

新加坡犬协会会长王尾庆（52岁）说，农场饲养业者都很欢迎新标准，认为可以改善不良行为及行业的形象。“之前有业者不愿让买家看生育幼犬的繁殖狗，但让民众知道幼犬长大后大概的模样和脾性非常重要，这能协助降低他们将来丢弃宠物的概率。”

也是饲养业者的王尾庆说：“新标准只是最基本的准则，我们的工作关系到一个个生命，因此还须做得更多、更好。”

寄宿业者方面，则只能收留健康及已经施打规定疫苗的动物，并每天为它们进行身体检查。另外，没有相关经验的员工也必须完成宠物照料和管理课程。

宠物美容与寄宿店Petopia创办人邱文骠（48岁）说：“其实新标准中提到的措施，我们多数都已在实行，因此没有太大的影响。”在宠物行业20余年的他认为，对业者施加统一的规定能提升业者的专业水准，避免个别店家因措施太过宽松，而威胁到宠物的安全。

所有寄宿业者都得在明年4月前申请新执照，20个农场饲养业者则无须另外提出申请。

AVS从2019年开始检讨宠物业行内标准，咨询了兽医、业内人士和动物权益组织等利益相关方，并展开两次公众咨询。

AVS工业与生物安全管理高级署长蔡滋峰医生说，团队为加强饲养和寄宿业者行业标准所做出的努力，得到了公众的高度支持。“早前咨询中所提出的顾虑，多数都在7月公布的拟定标准中得到了解决，因此我们无须做出太多改变。”

不过他提到，他们仍在公众咨询后作出了一些修正，包括采纳民众希望饲养业者照顾退休繁殖犬的提议。

下一阶段，AVS将针对狗只领养、治疗和重新安置的社区规范，展开为期一个月的公众咨询，公众今天起可到https://go.gov.sg/avsdogsstudy填写网络问卷。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪昨天也宣布，AVS将在东海岸和碧山成立宠物社区小组，以加强推广和教育工作，并有意在日后拓展这项计划。