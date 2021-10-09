没培训导致女佣四指被机器绞断 云吞面摊主判坐牢两周及罚款 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 星记云吞面摊主林生松，违法让女佣在家中帮忙备材料，其中一名女佣在使用绞肉机时，为了取出掉进去的牛油刀，不慎把四根手指绞断。（人力部提供） 字体大小: 小 中 大 星记云吞面摊主违法让三名女佣在家中为他准备食材，又没有提供适当的培训及督导，结果其中一名女佣在使用绞肉机的过程中失去四根手指。摊主昨天被判坐牢两周以及罚款1万9000元。林生松（59岁）面对一项抵触工作场所安全与卫生法令罪行，以及三项抵触雇佣外籍劳工法令，指他在2015年至2019年之间，非法让三名女佣在不同时间段内，为他准备云吞面摊位的食材。他早前认下其中三项罪状，另一项交由法官下判时一并考量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女佣 绞肉机 绞断 手指 裕廊西致命火患追踪 租客爆料：五房单位住12人 经过一年复健 车祸重伤8岁女童可拄杖短程行走