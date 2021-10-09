出席华乐团建团25周年音乐会 李总理吁培养音乐人才创作本地作品

李显龙总理致开幕词时表示，新加坡华乐团多年来拓展了曲目，积极呈现新加坡华乐艺术的风格，委托创作并演出从新加坡多元文化汲取灵感的作品。

新加坡华乐团庆祝建团25周年，昨晚举行“炫彩”音乐会，主宾李显龙总理鼓励华乐团继续为新加坡培养更多音乐人才，继续创作和演出更多富有本地特色的作品。

李显龙总理致开幕词时表示，新加坡华乐团多年来拓展了曲目，积极呈现新加坡华乐艺术的风格，委托创作并演出从新加坡多元文化汲取灵感的作品。他盛赞乐团不仅在艺术上，也在一个国家级华人文化机构的层面上不断追求高峰。

李总理是新加坡华乐团赞助人，他说：“过去25年，看着新加坡华乐团茁壮成长，享誉国际，我感到非常欣慰。这些年来，华乐团不负国家的栽培和国人的支持。在各个乐团指挥的领导下，乐团为传统华乐注入了南洋元素，发展出融汇中西的特色，获得了国内外观众的好评。

“除了是国家级乐团，华乐团也一直是‘人民的乐团’。在冠病疫情暴发之前，乐团经常走入社区，为民众呈献一流的华乐演出，回馈社会。即使后来面对疫情，乐团也没有忘记服务社会的使命，积极突破局限，结合现场和线上的演出形式，让更多人接触华乐。”

推出中英文版

纪念特刊《名家·华韵》

配合建团25年，新加坡华乐团也在音乐会上推出中英文版纪念特刊《名家·华韵》。特刊收录了乐团八位首席演奏家李宝顺、赵剑华、俞嘉、瞿建青、黄桂芳、尹志阳、郭长锁、靳世义的特写。特刊主编为前报人严孟达与梁荣锦。公众可上新加坡华乐团官网阅读电子版特刊。

新加坡华乐团主席吴绍均致辞时说：“我们通过建团以来就与乐团结缘的八位团员，从他们个人的故事，向一路来忠实追随本团成长足迹的观众致谢。这八位首席和副首席在乐团的岁月，也是他们专业演奏生涯中的光辉灿烂时光。我希望他们能继续在培养本地华乐人才方面作出贡献，成为乐团的骄傲和楷模。”

音乐会与特刊推介礼昨晚在新加坡华乐团音乐厅举行，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉是座上嘉宾。乐团呈献了唐建平《春秋》、刘锡津《鱼尾狮传奇》、埃里克·沃森《挂毯：时光飞舞》、王辰威《融》，并首演王辰威与冯国峻为音乐会特别创作的《畅响狮城》与《华彩飞扬》。

第二场“炫彩”音乐会今晚举行，门票分现场与线上，公众可通过SISTIC购票。