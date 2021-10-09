《海峡》学校零用钱基金会 今年料拨900万元助弱势学生

《海峡时报》学校零用钱基金会今年收到的申请比往年多，预计将拨款900万元为有需要的学生提供援助。这将是该基金会自2000年成立以来拨出的最高款项。

学校零用钱基金会透露，今年预计将为近1万4000名来自低收入家庭的学生提供援助。他们从创立至今已帮助超过19万名有需要的儿童与青少年，总拨款约9000万元。在疫情期间，该基金会提供了约460万元的额外援助。