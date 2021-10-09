《海峡》学校零用钱基金会 今年料拨900万元助弱势学生 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 阿都扎利尔（左）把50万元的支票交给《海峡时报》学校零用钱基金会主席华仁·费南德斯（右）。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 《海峡时报》学校零用钱基金会今年收到的申请比往年多，预计将拨款900万元为有需要的学生提供援助。这将是该基金会自2000年成立以来拨出的最高款项。学校零用钱基金会透露，今年预计将为近1万4000名来自低收入家庭的学生提供援助。他们从创立至今已帮助超过19万名有需要的儿童与青少年，总拨款约9000万元。在疫情期间，该基金会提供了约460万元的额外援助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股 低收入家庭 学校零用钱基金 援助 回馈社会 裕廊西致命火患追踪 租客爆料：五房单位住12人 经过一年复健 车祸重伤8岁女童可拄杖短程行走