《海峡》学校零用钱基金会 今年料拨900万元助弱势学生

订户

来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年10月9日 5:00 AM

阿都扎利尔（左）把50万元的支票交给《海峡时报》学校零用钱基金会主席华仁·费南德斯（右）。（海峡时报）
阿都扎利尔（左）把50万元的支票交给《海峡时报》学校零用钱基金会主席华仁·费南德斯（右）。（海峡时报）

字体大小:

《海峡时报》学校零用钱基金会今年收到的申请比往年多，预计将拨款900万元为有需要的学生提供援助。这将是该基金会自2000年成立以来拨出的最高款项。

学校零用钱基金会透露，今年预计将为近1万4000名来自低收入家庭的学生提供援助。他们从创立至今已帮助超过19万名有需要的儿童与青少年，总拨款约9000万元。在疫情期间，该基金会提供了约460万元的额外援助。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容