软骨症女走过伤痛 重生后才珍爱生命

患软骨症的补习老师，从小被他人视作“怪胎”，内心自卑又痛失爱母，坠入深渊试图服药自尽，醒来见家人落泪，才懂得珍爱生命。

自小患软骨症的何丽萍（46岁，补习老师）因骨折常出入医院，母亲每周来探访，无微不至的照顾，她形容母亲是“最宠溺的监狱官”。

“印象中，母亲会牢牢牵着我的手，深怕我跌倒，正因为如此，她也极少允许我和朋友外出。”

她透露，由于软骨症，她7岁到12岁常入院接受观察，直到六年级才正式步入校园，也是她首次接触新的社交圈子。

但她也意识到自己与别人不同，无论是体型或是和朋友相处，都令她感觉别人视她为“怪胎”，这也在她心中悄然种下自杀的念头。

母癌逝父再娶 让她备受打击

高中二年级那年，母亲隐瞒患癌，何丽萍以为母亲只是长良性肿瘤，动刀后就会康复。

怎料到，那日匆匆探访，母亲泛泪握着她的手后，隔日便与世长辞。除了自责，她也埋怨家人把她蒙在鼓里，造成两者间越发疏离。

“当时我想一了百了，就可以和母亲相聚，现在想起来很傻，因为没人知道死后是什么样子的。”

父亲再娶后，她便毅然决然离家，但租房的体验加剧了失衡的状态，居无定所产生极度的不安全感，也是压倒她的最后一根稻草。

她尝试在马路上自杀不果，回家灌下半瓶治疗躁郁症的锂（lithium），呕吐间才惊觉自己不想死，向大嫂求救，到医院洗胃。

醒来后，看见父亲和兄弟姐妹在加护病房落泪，何丽萍宛如醍醐灌顶，原来爱的方式有千万种，但她却执意家人以母亲的方式来爱她。

“我们亚洲家庭总不善言辞，我从来没见过他们掉泪，想到若我真的离开，他们将会经历更撕心裂肺的痛楚，我才发现我是被爱着的。”

完整报道，请翻阅2021年10月9日的《新明日报》。