男邻居被指多次 “切断”阿叔家电源

阿叔被指经常半夜在住家吸烟，烟味往上飘，楼上男邻居申诉经常被二手烟熏醒，被指多次下楼切断阿叔家的电源，双方引发冲突，惊动警方到场调解。

这起纠纷发生在东部组屋区，根据网上流传的视频，阿叔质问男邻居，为何多次切断他家的电源，男子称是因阿叔频频在楼下吸烟，沟通无效后出此下策。

陈姓阿叔（55岁，司机）受访时说，自6月以来，自己的家总会在半夜时分断电，起初他以为是跳电，但随着断电次数越来越多，他开始起了疑心。

“后来我在走廊的电箱做了记号，发现电箱的门曾被人碰过。担心八旬母亲和还在读书女儿的安危，从那时起我每天值完夜班回家后，都会打起精神希望捉到幕后黑手。”

上周二，碰巧早下班的陈先生又碰上家中“停电”，他立刻跑到走廊查看，发现是楼上的邻居打开电箱关掉电源，录下视频的同时，也立刻报警。

“对方一边挡着脸一边道歉，称是我在家抽烟才让他这么做。”

楼上邻居黄先生(57岁）告诉记者，他是因为忍受不了楼下阿叔经常在凌晨吸烟，将他和太太熏醒，一时冲动这么做。

“我确实做错事……晚上我们开着窗口睡觉，每次凌晨就闻到从楼下飘上来的烟味，我也曾上门反馈，但对方不承认自己在窗口吸烟，称自己是在屋内吸烟，并说‘我在自己家吸烟是我的自由’。”

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年10月9日《联合晚报》。