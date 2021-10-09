邻居电眼犯我隐私 阿叔向社区调解中心求助

阿叔申诉对面新邻居在门口安装“电眼门铃”，担心摄像头恐拍到自家大门，不满隐私权遭侵犯，且质疑对方是否违法。

这起邻居纠纷发生在惹兰孟比那（Jalan Membina）第27A座组屋21楼的两户单位。

一家五口住在该处10几年的李玟星（63岁，自雇人士）向记者申诉，对面单位于今年三月搬来了一家新住户，对方在装修房子时，在门上安装了一个新门铃，门铃看似设有摄像头。

“新邻居称只是门铃，但我的媳妇从事相关行业，她看出是有摄像头，我们都质疑是否合法。”

于是，李玟星开始联系各个相关单位询问及投诉，也曾找过议员帮忙，问题始终没解决。

“他们四月初拆掉门铃，但不久后又将门铃改装在墙壁上。虽然换了位置，但据我找到的资料，该摄像头可进行160度拍摄，还是会拍到我家门口。”

他表示，由于两人“面对面”，他与家人进出时，“电眼门铃”恐拍到他家内部，侵犯一家子的隐私权。

“这个门铃还有语音功能，我们感觉进出被监视，讲话也会被听到。这是公共走廊，他不应该这么做。”

他曾向社区调解中心（CMC）申请与邻居进行协调，但对方不愿调解。

邻居喊冤：只为方便收包裹

新邻居丘先生（31岁，金融风险管理专员）受访时解释，由于太太不会说英语，却常一人在家，需接收各种包裹，因此才安装门铃电眼，以便能远程与快递人员沟通。

他强调，门铃摄像头的移动侦测功能，只会录下约一米范围内移动的人，他也已设置避开邻居家范围。

“当局人员和警方已经上门四五次了，若我真的违规，早就受到处分。我们没犯法，不会拿下来，也不想跟对方有交涉，只希望邻居理解。”

完整报道，请翻阅2021年9月10日的《新明日报》。