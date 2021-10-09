经过一年复健 车祸重伤8岁女童可拄杖短程行走

一年前在车祸中被抛出货车受重伤的八岁女童，经过长达一年的复健后，目前可以短距离行走。父亲说，女儿虽然再也难像往日那般蹦蹦跳跳，但个性乐观的她，从来没有怨天尤人，也明白谁都不想意外发生。

《联合晚报》去年10月报道，一辆红色奥迪汽车和一辆货车于10月23日晚上8时08分在兀兰12道发生车祸，导致一名女童与她表哥（23岁）被抛出货车受重伤，女童昏迷12天才苏醒。

女童的父亲陈先生（45岁，运输业）日前受访时说，女儿康复情况良好，最近一次动手术是在两周前。因为她渐渐长高，原本植入右腿的钉子有些松动，医生决定取出其中九个。

陈先生说，如今女儿可以用拐杖行走，但如果出行距离较远，他们还是会让她坐在轮椅上。另外，女儿每个月会有10到15天的物理治疗。

他坦言，复建的过程非常辛苦。女儿年纪还小，有时候会喊疼，但父母仍然得督促她继续训练。

这起意外给女童带来永久性的伤害，包括她的右脚严重骨折，经过治疗后短了六寸。陈先生说，他们已经特地为女儿定制增高鞋，而她也在逐渐适应当中。

针对女童是否还会想起那场可怕的意外，陈先生说，因为事情发生得太快，女儿当时年纪小，她其实根本想不起来当时发生了什么。

陈先生说：“她的性格是比较活泼好动的，现在不能蹦蹦跳跳了，有时候也会难过。不过她个性比较乐观开朗，从来没有怨天尤人，也明白谁都不想意外发生。”

完整报道，请翻阅2021年10月9日的《联合晚报》。