针对三种主要情况提供指引 冠病医疗程序简化 更强调自我管理

卫生部明天起简化医疗程序，针对三种主要情况，给公众更清楚的指引。其中，只有身体不适和出现冠病症状的病患才须进行PCR检测；无症状者、病患密切接触者和其他接受社区检测者则应该进行ART检测，以更快侦测出感染者，让病患更早自我隔离。

卫生部将简化应对冠病疫情的医疗程序，从明天（10月11日）起，无症状的病患以及确诊病患的密切接触者将不用进行聚合酶链式反应（PCR）检测。

密切接触者也无须隔离，而是会接到健康风险警告，接下来七天只要抗原快速检测（ART）自检呈阴就可出门。

新的医疗程序标志着下来的抗疫重点，已转向强调个人责任和自我管理。

卫生部长王乙康在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，居家康复计划在执行上显得混乱，引起一些公众的关注和焦虑。鉴于疫情的情况已有所改变，卫生部明天起简化医疗程序，针对三种主要的情况，给公众更清楚的指引。

其中，只有身体不适和出现冠病症状的病患才须进行PCR检测；无症状者、病患密切接触者和其他接受社区检测者则应该进行ART检测，以更快侦测出感染者，让病患更早自我隔离。

之前向病患接触者发出的隔离令（Quarantine Order）、健康风险警告（HRW）和健康风险警戒（HRA），也将统一成为期七天的健康风险警告。

王乙康说：“这个程序相比之前的隔离，虽然没有天衣无缝的感觉，但我们迈向与病毒共存的阶段，如果要长期限制这么多人，长期隔离这么多人，以检测出少部分的感染者，这对大家的影响太大，没有办法延续下去。因为这些考量，我们重新制定所有检测和隔离程序。”

三种情况分别针对身体不适和检测结果呈阳者、身体无恙但检测结果呈阳者，以及被卫生部通知为确诊病患的密切接触者。

身体不适者应该立即求医，检测呈阳者应留在家中，避免与他人接触。卫生部将通知他们有关的康复程序。

根据是否已接种疫苗，他们在10天或14天后可恢复自由活动，“合力追踪”应用的红色警示也会自动解除。

身体无恙但检测呈阳者则应在首72小时留在家中，避免与他人接触。在72小时后，如果ART检测呈阴，便可恢复自由活动。如果期间感到不适，例如发高烧或气喘，应立即求医。

被卫生部通知为确诊病患的密切接触者则会接到健康风险警告，第一天应使用ART自检，并将检测结果上传至卫生部平台。接下来七天只要进行ART自检，结果呈阴便可出门。七天之后无须进行额外检测。

目前在隔离的公众，卫生部将采取过渡性措施。确诊病患根据接种情况，将在10天或14天后完成隔离。目前在履行隔离令者，只要ART自检结果呈阴当天便能出门，七天后可完全结束隔离，而且不用进行PCR检测。

王乙康：新医疗程序是应对冠病策略转捩点

王乙康说：“新的医疗程序是一个显著的改变，也是我们应对冠病策略的一个转捩点。”

他指出，虽然公众可能对新程序需要一段适应期，但他有信心公众会发现情况会更稳定，这些程序会更简易。

“我们提到国家的全面防卫，而最重要的环节是心理防卫，我们在尝试克服疫情时，重新调整程序，对整个社会的心理状况是非常关键的。”

他也再次呼吁，如果病情不严重，公众应尽可能避免去医院，将医院资源留给患冠病或其他疾病的重症病患，因为他们更需要医疗救助。