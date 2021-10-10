包括多数未接种疫苗者及孩童 居家康复模式适用群体扩大

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来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈 胡洁梅 宋慧纯 林慧敏

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

随着更多冠病病患将加入居家康复计划，当局会继续为他们提供全天候医疗支援，让他们在有需要时，可以寻求远程医疗业者或公共卫生防范诊所的医疗服务。（档案照片）
随着更多冠病病患将加入居家康复计划，当局会继续为他们提供全天候医疗支援，让他们在有需要时，可以寻求远程医疗业者或公共卫生防范诊所的医疗服务。（档案照片）

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从今天起，所有冠病病患都会以居家康复为既定模式，除了50岁及以上未接种或未完成接种者、80岁及以上无论是否已接种者、未满1岁的幼儿，以及经评估为不适合居家康复的1岁至4岁孩童。

考虑到冠病病例预料会进一步增加，我国将扩大居家康复计划。居家养病会成为更多冠病病患的既定护理模式，包括12岁至49岁未接种疫苗者，以及5岁至11岁孩童等。

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