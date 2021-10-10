包括多数未接种疫苗者及孩童 居家康复模式适用群体扩大 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 胡洁梅 宋慧纯 林慧敏 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 随着更多冠病病患将加入居家康复计划，当局会继续为他们提供全天候医疗支援，让他们在有需要时，可以寻求远程医疗业者或公共卫生防范诊所的医疗服务。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 从今天起，所有冠病病患都会以居家康复为既定模式，除了50岁及以上未接种或未完成接种者、80岁及以上无论是否已接种者、未满1岁的幼儿，以及经评估为不适合居家康复的1岁至4岁孩童。考虑到冠病病例预料会进一步增加，我国将扩大居家康复计划。居家养病会成为更多冠病病患的既定护理模式，包括12岁至49岁未接种疫苗者，以及5岁至11岁孩童等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 居家康复 年长者 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了