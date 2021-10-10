李总理向医护表达感激之情 吁公众将资源留给有需要者

我国医护人员自疫情暴发以来承受了巨大压力，李显龙总理在昨天（10月9日）的全国讲话中向这个群体表达支持，并呼吁公众将宝贵的医疗资源留给最需要紧急治疗的病患。

他对医护人员说：“我知道你们都在承受巨大的压力，肩负重担。你们拼尽全力奋斗了那么久，而此刻我们正在经历这场抗疫之战的最艰难阶段。但这个情况不会无止境地持续。只要我们能挺过此次疫情高峰，情况就应该有所好转。”

李总理承诺，政府会竭尽所能保护所有医护人员和整个医疗体系。“因为如果我们不保护好你们，你们就无法保护我们。我谨代表全体新加坡人感谢你们的付出，我们与你们并肩作战，并全力支持你们！”

医院和医护人员是对抗冠病的最后一道防线，李总理也吁请全国人民一起携手筑起防疫的第一道防线，继续遵守安全管理措施，尽量减少社交活动，以缓和病毒传播的速度。

另外，他也再次呼吁尚未接种疫苗的民众尽快接种，以减低患上重症的风险。

“请在轮到您的时候，接种疫苗追加剂。”

总理提醒人们要定期自行检测，以避免无意间感染他人，尤其是身边的年长者。

至于只出现轻微症状的患者，总理吁请这些人不要立刻赶往医院的急诊部门求医，而是把宝贵的医疗资源留给最需要紧急治疗的病患，包括病情严重的冠病病患和患有其他重症的入院者。