李总理向医护表达感激之情 吁公众将资源留给有需要者

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

李显龙总理昨天在全国讲话中向过去一年多来奋战在抗疫最前线的医护人员致谢，并呼吁人们携手筑起防疫的第一道防线，保护医院和医护人员。（取自陈笃生医院面簿）
李显龙总理昨天在全国讲话中向过去一年多来奋战在抗疫最前线的医护人员致谢，并呼吁人们携手筑起防疫的第一道防线，保护医院和医护人员。（取自陈笃生医院面簿）

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我国医护人员自疫情暴发以来承受了巨大压力，李显龙总理在昨天（10月9日）的全国讲话中向这个群体表达支持，并呼吁公众将宝贵的医疗资源留给最需要紧急治疗的病患。

他对医护人员说：“我知道你们都在承受巨大的压力，肩负重担。你们拼尽全力奋斗了那么久，而此刻我们正在经历这场抗疫之战的最艰难阶段。但这个情况不会无止境地持续。只要我们能挺过此次疫情高峰，情况就应该有所好转。”

李总理承诺，政府会竭尽所能保护所有医护人员和整个医疗体系。“因为如果我们不保护好你们，你们就无法保护我们。我谨代表全体新加坡人感谢你们的付出，我们与你们并肩作战，并全力支持你们！”

医院和医护人员是对抗冠病的最后一道防线，李总理也吁请全国人民一起携手筑起防疫的第一道防线，继续遵守安全管理措施，尽量减少社交活动，以缓和病毒传播的速度。

另外，他也再次呼吁尚未接种疫苗的民众尽快接种，以减低患上重症的风险。

“请在轮到您的时候，接种疫苗追加剂。”

总理提醒人们要定期自行检测，以避免无意间感染他人，尤其是身边的年长者。

至于只出现轻微症状的患者，总理吁请这些人不要立刻赶往医院的急诊部门求医，而是把宝贵的医疗资源留给最需要紧急治疗的病患，包括病情严重的冠病病患和患有其他重症的入院者。

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