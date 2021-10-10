旅行社和航空公司受鼓舞 消费者乐见检测更便捷 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 我国跟11个国家进行的疫苗接种者旅游走廊计划开通后，每天预计可有多达3000名旅客通过计划入境新加坡。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 我国进一步开放边境，扩大疫苗接种者旅游走廊计划，这项宣布令本地旅行社和航空公司备受鼓舞，消费者也很高兴能更方便出国旅游。VTL计划下 检测四次减为两次新加坡民航局宣布，随着近85％的本地人口已接种冠病疫苗，加上同德国和文莱进行的疫苗接种者旅游走廊计划成功落实，当局将把计划扩大至加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国，以及美国。同时，我国将简化这项计划的检测程序，把检测次数从四次减为两次。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡航空公司 新加坡民航局 樟宜机场集团 欧洲 国际旅游 VTL 疫苗接种者旅游走廊计划 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了