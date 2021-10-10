旅行社和航空公司受鼓舞 消费者乐见检测更便捷

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来自 / 联合早报

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

我国跟11个国家进行的疫苗接种者旅游走廊计划开通后，每天预计可有多达3000名旅客通过计划入境新加坡。（邝启聪摄）
我国跟11个国家进行的疫苗接种者旅游走廊计划开通后，每天预计可有多达3000名旅客通过计划入境新加坡。（邝启聪摄）

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我国进一步开放边境，扩大疫苗接种者旅游走廊计划，这项宣布令本地旅行社和航空公司备受鼓舞，消费者也很高兴能更方便出国旅游。

VTL计划下 检测四次减为两次

新加坡民航局宣布，随着近85％的本地人口已接种冠病疫苗，加上同德国和文莱进行的疫苗接种者旅游走廊计划成功落实，当局将把计划扩大至加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国，以及美国。同时，我国将简化这项计划的检测程序，把检测次数从四次减为两次。

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