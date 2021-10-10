竹脚妇幼医院设研究所着重妇幼生命健康 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（上中）前天出席新保集团杜克—国大妇幼保健研究所的线上开幕典礼。研究所也在开幕典礼上与意大利医药公司美纳里尼生物标记研发部有限公司（新加坡）签署了谅解备忘录，以推动无创产前检测的研究。（竹脚妇幼医院提供） 字体大小: 小 中 大 竹脚妇幼医院新成立的新保集团杜克—国大妇幼保健研究所，将着重研究妇幼生命健康，也将与本地和国际业界人士合作推动医疗创新，把研究转化为临床实践，为妇女和儿童创建更好的未来。家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高前天（10月8日）出席了新保集团杜克—国大妇幼保健研究所（SingHealth Duke-NUS Maternal and Child Health Research Institute，简称MCHRI）的线上开幕典礼。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新保集团杜克-国大妇幼保健研究所 竹脚妇幼医院 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了