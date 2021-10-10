竹脚妇幼医院设研究所着重妇幼生命健康

竹脚妇幼医院新成立的新保集团杜克—国大妇幼保健研究所，将着重研究妇幼生命健康，也将与本地和国际业界人士合作推动医疗创新，把研究转化为临床实践，为妇女和儿童创建更好的未来。

家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高前天（10月8日）出席了新保集团杜克—国大妇幼保健研究所（SingHealth Duke-NUS Maternal and Child Health Research Institute，简称MCHRI）的线上开幕典礼。