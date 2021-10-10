李总理与部长献上儿童节祝福 承诺照顾孩童安全与身心健康

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

李显龙总理前天在贴文中向儿童寄予祝福，表扬他们在疫情中学习适应并面对挑战。（取自李显龙面簿页）
李显龙总理前天在贴文中向儿童寄予祝福，表扬他们在疫情中学习适应并面对挑战。（取自李显龙面簿页）

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前天（10月8日）是儿童节，李显龙总理与政要发文向孩童寄予祝福，承诺在这艰难时期继续给予下一代支持，照顾他们的安全与身心健康。

李显龙总理前天在面簿发文说，小学目前在实行居家学习，儿童节庆祝会今年因而转为线上方式，但节日的意义与欢愉程度不会因此减少。

“冠病疫情改变了孩童的日常，不论是学习或玩乐，形式都有所改变。面对挑战与不确定因素，孩童学习适应并做出调整，展现他们的韧力。在这艰难时期，我们将与教育工作者和家长一起致力于照顾孩童的安全与身心健康。”

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