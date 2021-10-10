李总理与部长献上儿童节祝福 承诺照顾孩童安全与身心健康 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 李显龙总理前天在贴文中向儿童寄予祝福，表扬他们在疫情中学习适应并面对挑战。（取自李显龙面簿页） 字体大小: 小 中 大 前天（10月8日）是儿童节，李显龙总理与政要发文向孩童寄予祝福，承诺在这艰难时期继续给予下一代支持，照顾他们的安全与身心健康。李显龙总理前天在面簿发文说，小学目前在实行居家学习，儿童节庆祝会今年因而转为线上方式，但节日的意义与欢愉程度不会因此减少。“冠病疫情改变了孩童的日常，不论是学习或玩乐，形式都有所改变。面对挑战与不确定因素，孩童学习适应并做出调整，展现他们的韧力。在这艰难时期，我们将与教育工作者和家长一起致力于照顾孩童的安全与身心健康。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 儿童节 李显龙总理 总统哈莉玛 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了