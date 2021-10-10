颜金勇：因应新经济面貌 新美将更新自贸协定

贸工部长颜金勇受访时说，美新自贸协定是在20年前签署的，许多环境因素已经改变，因此更新协定很重要。协定更新后，也将为企业创造更多机会进行双向投资。

新加坡和美国将更新双方所签订的自由贸易协定，以因应新的经济面貌。

与此同时，美国也表示对《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）感兴趣。

在美国进行四天访问的贸工部长颜金勇和美国贸易代表戴琪，于美国时间周五（8日）在华盛顿哥伦比亚特区共同主持美国—新加坡自由贸易协定（US-Singapore Free Trade Agreement）的联合委员会会议。

颜金勇之后接受本地媒体访问时说，美新自贸协定是美国与亚洲国家最早签订的自贸协定，所以它一直是新加坡和美国双边关系的重要支柱。

“我们借此机会讨论了该协定的各个方面，同时决定探讨如何更新该协定。这项协定是在20年前签署的，许多环境因素已经改变，更新协定很重要。”

颜金勇以电子商务为例说，电子商务在20年前几乎不存在，如今已成为两国经济的主要驱动力。

自贸协定2004年生效以来货品和服务贸易增长逾一倍

“早期自贸协定的规则和条款在这些领域已不再相关或适用。因此，对我们来说，更新贸易协定的条款是很重要的。协定更新之后，将为企业创造更多机会进行双向投资。”

美新自贸协定自2004年生效以来，双边货品和服务贸易已经增长超过一倍，至2019年达到1244亿元。

两国有意探讨的另一个面向是供应链的韧性。颜金勇指出，包括新加坡和美国在内的许多国家都因为冠病疫情而发现供应链的脆弱，封锁和限制措施造成生产和运输中断。

“因此，我们要探讨如何制定允许合作的条款，加强新美之间以及与其他区域供应链的韧性。”

由于此次是双方多年来首次进行联合委员会会议，因此仍需要一些时间才能确定具体更新范围。

颜金勇强调，最重要的是更新的内容具有前瞻性，“在我们进行更新时，我们不应仅为今天所看到的趋势而更新。我们需有一个前瞻的做法，以便更新内容在未来更多年里依然适用。”

颜金勇回应媒体询问时透露，美国对CPTPP课题非常感兴趣。“毕竟美国是（CPTPP的前身）《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的最初设计者，所以他们对CPTPP感兴趣。

“但美国能否重新加入CPTPP，他们必须非常仔细地考虑。同样重要且值得留意的是，美国有意继续参与亚太事务，无论是通过重新加入CPTPP，或其他平台和框架以展开多边合作。”

颜金勇透露，他此行也向美国方面分享了CPTPP的现况。

此次访美，颜金勇也和美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）签署备忘录，落实美国—新加坡增长与创新伙伴关系（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation），以及与当地商界代表见面，分享了新加坡和区域市场在数码经济和可持续发展方面的新商机。

颜金勇总结四天访问时指出，此行富有成效，让他更了解美国政府和商业界所关注的事项，并期待双边有更多机会进一步加强合作。