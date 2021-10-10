陈振声：不要急着除去绊脚石 让孩子从“跌”中成长学习克服困难 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 教育部长陈振声（中）出席由Makan Already举办的对话会，分享如何加强孩子的心理素质与健康。Makan Already创办人是陈伊清（左）与罗志亮（右）。（Makan Already面簿视频截图） 字体大小: 小 中 大 教育部长陈振声说，家长不必总想着为孩子解决问题，有时候孩子需要的只是聆听的耳朵。让孩子学习找寻自己的解决方法，才能加强他们日后应付挑战的能力。孩子遇到问题“跌倒”时，家长不必过度反应，急着为孩子除去绊脚石，而应引导孩子接受并从中学习。学习克服困难是成长的一部分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家长 教育部 心理健康 陈振声 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了