陈振声：不要急着除去绊脚石 让孩子从“跌”中成长学习克服困难

教育部长陈振声说，家长不必总想着为孩子解决问题，有时候孩子需要的只是聆听的耳朵。让孩子学习找寻自己的解决方法，才能加强他们日后应付挑战的能力。

孩子遇到问题“跌倒”时，家长不必过度反应，急着为孩子除去绊脚石，而应引导孩子接受并从中学习。学习克服困难是成长的一部分。