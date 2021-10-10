陈振声：不要急着除去绊脚石 让孩子从“跌”中成长学习克服困难

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

教育部长陈振声（中）出席由Makan Already举办的对话会，分享如何加强孩子的心理素质与健康。Makan Already创办人是陈伊清（左）与罗志亮（右）。（Makan Already面簿视频截图）
教育部长陈振声（中）出席由Makan Already举办的对话会，分享如何加强孩子的心理素质与健康。Makan Already创办人是陈伊清（左）与罗志亮（右）。（Makan Already面簿视频截图）

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教育部长陈振声说，家长不必总想着为孩子解决问题，有时候孩子需要的只是聆听的耳朵。让孩子学习找寻自己的解决方法，才能加强他们日后应付挑战的能力。

孩子遇到问题“跌倒”时，家长不必过度反应，急着为孩子除去绊脚石，而应引导孩子接受并从中学习。学习克服困难是成长的一部分。

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