公园局鼓励在家和社区花园种菜 40万份种子赠民众

这次派发10个品种的蔬菜种子，包括苋菜、黄金白菜和奶白菜。公众即日起可上网或拨电登记。食用园艺计划去年6月推出以来，当局已陆续派发约46万份种子。

食用园艺计划反响热烈，国家公园局将免费派发多40万份蔬菜种子，鼓励民众在家或社区花园种植可食用植物。

国家发展部长李智陞昨天（10月9日）为新加坡花园节园艺展举行开幕时宣布上述消息。

公园局这次共派发10个品种的蔬菜种子，包括首次派发的苋菜、黄金白菜和奶白菜。公众即日起可上网（http://www.go.gov.sg/seed-pack-registration）或拨电6499 1099登记，种子包里也会附上种植指南。该计划去年6月推出以来，当局已陆续派发约46万份种子。

李智陞在开幕致辞视频中说：“花园耕种和园艺活动在新加坡的绿色之旅，以及我们转型为大自然中的城市方面，扮演了重要的角色。通过这些活动，我们可以美化街道、住宅区和住家，同时享受大自然对我们的身心灵所带来的益处。”

公园局今年5月至7月间针对5700名食用园艺计划参与者展开的问卷调查显示，每周进行一到四小时园艺活动的人，心理承受力（mental resilience）要比一般民众高。

这项与新加坡国立大学医学组织思维科学中心合作进行的研究也发现，定期耕种的人能更好地调整情绪、纾解压力和维持良好的社交关系。

为了让更多人感受到园艺的益处，李智陞也宣布推出社会企业社区城市菜园津贴（Social Enterprise Community Urban Farm Grant）。在指定园地设立社区城市菜园，或为弱势群体和年长者举办食物种植工作坊的社企，都可申请津贴。

他提到，这些城市菜园不只能种植可食用植物，也能通过相关活动拉进社区关系，同时为居民提供兼职机会，包括倾向于在住家附近工作的年长者和有特殊需求者。

策划工作坊的社企可从下个月15日起提出申请，开设城市菜园的企业则要在明年初为指定园地投标后，才能申请。

新加坡花园节园艺展昨天在新加坡植物园拉开序幕，通过线上和实体项目，将我国在园艺方面的成就和人才带入公众视野。

昨天开始至本月31日的活动期间，主办方将在线上举办一系列活动，包括讲座、工作坊和线上研讨会。例如，公众可通过视讯平台Zoom参与花艺设计分享会，或在公园局面簿学习种植薄荷和生姜。

主办方每周星期三、星期五和星期天也会针对园艺、水族造景、插花艺术等主题，推出多个教育和手工教学视频，通过公园局的YouTube发布。

另外，花园节园艺展七个比赛的得奖作品，将在新加坡花园节的页面以视频和照片的形式展出。这涵盖园艺、胡姬花花艺、垂直绿化、阳台花园设计、纳米水族造景、盆景园艺和蔬果园艺比赛。

有意观赏实体作品的公众，可到https://booking.sgfhortshow.com/预约观看时段。园艺和胡姬花花艺比赛的作品从昨天至本月17日在新加坡植物园展出，其他比赛作品则将从本月23日至31日，于裕廊湖花园展示。

首个新加坡花园节园艺展于2019年举办，吸引多达10万访客参与。