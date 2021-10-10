邮差旧制服改成生活用品售卖 收益捐助社区

邮差的旧制服经过巧手改造成了日常生活用品，既能减少资源浪费，也造福有需要的群体。

新加坡邮政（SingPost）去年底推出新制服，但为民众所熟悉的浅蓝色旧制服并没因此而丢弃。配合世界邮政日，新邮政昨天（10月9日）推出“重：邮”（Re:Post）计划，将旧制服升级再循环（upcycle）。