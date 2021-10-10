邮差旧制服改成生活用品售卖 收益捐助社区 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 在“重：邮”计划下，三家社会企业发挥巧思，把新邮政的8000件旧制服重新设计，改造成12种生活用品，所有收益将捐给西南区有需要的家庭。图为Our Barehands创办人（右二）为西南区市长刘燕玲（右三）展示他们和义工利用剩余布料缝制出的野餐垫。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 邮差的旧制服经过巧手改造成了日常生活用品，既能减少资源浪费，也造福有需要的群体。新加坡邮政（SingPost）去年底推出新制服，但为民众所熟悉的浅蓝色旧制服并没因此而丢弃。配合世界邮政日，新邮政昨天（10月9日）推出“重：邮”（Re:Post）计划，将旧制服升级再循环（upcycle）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邮差 制服 新加坡邮政 世界邮政日 冠病肆虐快两年 当前线也感到无助与疲劳 科学鉴定证据 让坏人逃不了