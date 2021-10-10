邮差旧制服改成生活用品售卖 收益捐助社区

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来自 / 联合早报

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

在“重：邮”计划下，三家社会企业发挥巧思，把新邮政的8000件旧制服重新设计，改造成12种生活用品，所有收益将捐给西南区有需要的家庭。图为Our Barehands创办人（右二）为西南区市长刘燕玲（右三）展示他们和义工利用剩余布料缝制出的野餐垫。（陈渊庄摄）
在“重：邮”计划下，三家社会企业发挥巧思，把新邮政的8000件旧制服重新设计，改造成12种生活用品，所有收益将捐给西南区有需要的家庭。图为Our Barehands创办人（右二）为西南区市长刘燕玲（右三）展示他们和义工利用剩余布料缝制出的野餐垫。（陈渊庄摄）

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邮差的旧制服经过巧手改造成了日常生活用品，既能减少资源浪费，也造福有需要的群体。

新加坡邮政（SingPost）去年底推出新制服，但为民众所熟悉的浅蓝色旧制服并没因此而丢弃。配合世界邮政日，新邮政昨天（10月9日）推出“重：邮”（Re:Post）计划，将旧制服升级再循环（upcycle）。

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