未接种者禁堂食可外带 小贩中心咖啡店业者提四顾虑

未接种疫苗者禁堂食，但可外带食物，小贩中心代表与咖啡店业者均吐苦水提出四顾虑，包括咖啡店属开放式，要如何有效筑栏防有心人违例？

跨政府部门抗疫小组昨天对未接种疫苗者实行进一步管制，除了禁止到餐馆、食阁与食肆进行堂食，从下周三（13日）起也不能在小贩中心与咖啡店堂食。但未接种者仍可进入餐饮场所外带。

消息公布后引关注，当中受访的小贩中心代表与咖啡店业者纷吐苦水并提出四顾虑。

①如何区分不同组别？

马西岭巷巴刹和熟食中心商联会主席许裕茂（59岁）反映，目前仍和其他成员讨论对策，也在等有关当局给予指导。

“我们初步想在入口处检查访客的接种疫苗证明后用不同颜色的贴纸来区分，但又担心万一未接种疫苗者进入后就撕下贴纸或贴纸掉在地上不自知等问题。人力方面需求是有关当局负责的，不是我们聘请，这倒不成问题。”

全国商联总会小贩组组长、也是文礼坊小贩协会主席刘福记（53岁）则说，目前已经有工作人员在小贩中心入口处确保访客进入前进行SafeEntry登记，这些人会继续负责检查访客的接种疫苗证明，该部分运作没有问题。

“但我们现在还没有思考要如何区分不同疫苗接种组别的人，或可考虑使用不同颜色贴纸，但我们会进一步和市镇会沟通。”

②如何有效筑栏？

要防止未接种进入，其中一个方式就是将地方围起来，但金山岭饮食集团总裁洪启强（41岁）坦言，现阶段仍未确定如何有效筑栏，确保可进行接种疫苗证明检查。

“咖啡店与餐馆不同，通常餐馆仅有一个入口，而格局较为开放的咖啡店有多个入口要设置围栏有点难度，而且也会影响到咖啡店的外观。若真的要实行，目前还没摸清头绪要如何进行，希望当局可以给予更多的指示。”

榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第660A座组屋咖啡店“饮食村”老板卓俗锟（65岁）也认为，咖啡店属开放式，很难筑栏。

“咖啡店有多个入口，我真不懂要如何着手筑栏。现在多数人口都已经完成接种，未接种的是少数，这样做岂不是劳师动众？”

③如何克服人手不足问题？

洪启强也说：“我们现在已人手不足，若要检查又须腾出额外的人手，也须要人手监督，确保未接种疫苗者真的只是进入外带。”

卓俗锟表示：“即使成功围了栏也要有人手进行检查并监督。”

④谁更适合提醒、监督工作？

洪启强表示，如果能委派当局的大使来协助进行是最好的。“我们省下人力，也能确保顾客遵守条例，毕竟顾客较会听大使的。”

刘福记也表示：“摊贩没有权力阻止没接种的食客不能堂食，所以希望监督任务交由当局的大使进行。摊贩们也无暇去看谁有接种或没接种。这些监督方面，还是靠我们政府委派的大使去提醒及监督。”

卓俗锟说：“咖啡店是大家常去的地方，若要一直检查，难保客人不觉得烦。但如果是熟客，我们至少还可以记得。”

在红山熟食中心卖潮州粥的李培荣（53岁）说：“通常我们都会和熟客交流，也清楚他们是否打了疫苗，因此可以稍微帮忙监督，但有时可能也会因为忙而应接不暇，因此若当局派人手来检查会比较好。”

完整报道，请翻阅2021年10月10日的《新明日报》。