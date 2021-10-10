自学修吉他 总裁五年来买185坏吉他 90把修好送人

63岁餐饮业总裁五年前开始上网购买坏掉的吉他，然后自学修吉他。五年来他买下185把二手吉他，赋予失修吉他第二次生命后，还将90把修好的吉他免费送给有需要的人。

这名自学修吉他的是餐饮业公司First Gourmet的总裁李顺兴，他日前接受媒体访问时说，这几年开始培养修吉他的爱好。

现年63岁的李顺兴日前受访时告诉记者，五年前，因为想重拾弹吉他的兴趣，他开始在商务平台Carousell找二手的吉他。“中学时期我就会弹吉他，当时由于好久没碰吉他，因此上网买想买便宜一点的好吉他。”

物色吉他时，李顺兴看到几把年久失修的吉他，他心里萌生一个念头，即低价买下坏掉的吉他，然后看看有没有办法自己修一修。

他买了一把失修吉他后，上YouTube观看视频，再向几个会修理吉他的朋友请教，就修好第一把吉他。

他说：“上中学时我最喜欢的就是设计与科技课，因为喜欢动手修东西，修好第一把吉他后，我就开始买好多失修的吉他，自己在家里修理。”

李顺兴就这样找到一个新的嗜好，五年来，他买下185把二手吉他来修复。一个人毕竟用不上那么多把吉他，他在自己的Carousell贴文注明，需要二手吉他的人可以找他要。后来，学生、失业人士、慈善机构等都找上他。有的慈善机构甚至把李顺兴送给他们的吉他，送到泰国、缅甸等给当地的学生。

这些年，李顺兴共送出90把吉他。他说：“知道自己修好的吉他，在别人手里重获新生，感觉真的很不错。”

完整报道，请翻阅2021年10月10日的《联合晚报》。