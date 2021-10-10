警方电眼擅“认人” 三小时寻获失智嫲

失智阿嫲离家后失踪，家人报警不到三个小时，拥有识别功能的警方电眼就筛选出与阿嫲穿着类似的老人家，让警员从东北部的茫茫人海中找到她。除了辨别失踪人士的穿着，就连戴着口罩的嫌犯，警方电眼也不会“看漏”，有效遏制了罪案的发生。

《联合晚报》报道，我国目前有超过9万台警方电眼（Police Cameras，简称PolCams），至今协助警方侦破超过5000起案件，警方上周（7日）就通过真实案件，向媒体展示了警方电眼的效力。

去年4月，一名失智阿嫲在中午时分离开东北部的住家后不见踪影，阿嫲的女儿当晚10时50分报警通报了母亲失踪。

阿嫲住家组屋电梯口的警方电眼拍下她出走的画面，满头银发的阿嫲身穿印有粉红图案的白色上衣、紫色裤子和拖鞋。电眼系统记录阿嫲的穿着，并分析其他警方电眼画面，筛选与阿嫲穿着类似的老人家。

午夜12时40分许，视频分析系统在东部组屋的警方电眼画面中“认出”阿嫲。阿嫲在凌晨1时25分被警员寻获，在警方接到通报的三个小时内，安全地回到家人的身边。

勿洛警署高级调查员陈琬婷警长说：“全岛各处安装更多警方电眼，警方的监控范围随之扩大，查案人员更容易掌握案件相关人士的所在地，对调查工作很有帮助。”

警方电眼的科技也不断更新，捕捉的画面越来越清晰，尽管在人人戴口罩的疫情时代，还是维持一定的识别能力。

警方行动局助理局长黄建荣副助理警察总监说，实里基路去年三月有人打群架，警方通过电眼实时监控涉案青年的举动及他们的穿着。

青年见警员到场后，纷纷躲入人群中，但都当场迅速被认出及逮捕。“过去警员需向目击者了解嫌犯的外貌特征，但警方电眼能在警员抵达前，就记下嫌犯的身份。”

电眼起威慑作用 ４类罪案显著减

自警方电眼计划推出以来，破门行窃、导致财物受损的非法放贷骚扰、车内财物失窃和汽车偷窃等案件显著减少。

警方2012年推出电眼计划，首波计划在2016年6月完成，因此2015年的罪案数据被广泛使用来做为对比数据。

比较2015年与2020年的数据显示，四种罪案有显著下降的趋势，警方归功于电眼起的威慑作用。

其中，汽车偷窃案从251起跌至45起，锐减82.1%；导致财物受损的非法放贷骚扰案从1745起减至561起，减少67.9%；车内财物失窃案从690起减至239起，下降65.4%；组屋区破门行窃案则从74起减至32起，减少56.8%。

警方将继续在熟食中心、商业与娱乐区域，及新建的组屋等地安装电眼，预计在2030年前于全岛设置超过20万台警方电眼。

完整报道，请翻阅2021年10月10日的《联合晚报》。