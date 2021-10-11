提名公积金受益人 宜早不宜迟

在我国，每四名乐龄人士当中，就有三人已经提名公积金受益人。

说到提名公积金受益人，你是属于已经提名的大多数，还是还未提名的少数呢？

为什么有的公积金会员，还没有提名公积金受益人？

不少人对公积金提名存有误解，也有人不明白它的重要性。此外，即使已提名，也应该定期检讨；因为每个人都会经历生活上的情况变化，之前所进行的受益人提名也可能不再符合自己的遗愿。

尽早规划身后事，为亲人着想

提到遗产规划，一些上年纪的人可能认为提到死亡之类的信息很不吉利，想都不愿意去想。其实，妥当地交代身后事，包括提名公积金受益人来安排好公积金储蓄的分配，是非常必要的。这也是一种爱的表现。人生无常，有些事不要一再拖延，应该趁现在就为家人至亲做好规划。

“公积金提名”（CPF Nomination）能够让你指定的受益人在你过世后领取你的公积金储蓄，以及他们所能够获得的款项比例。

进行公积金提名，第一个好处就是当你过世后，你的受益人能够通过快速、方便的程序领取你的公积金储蓄。

第二个好处，公积金提名能够让你清楚交代你的公积金储蓄如何分配，避免家人至亲为了争夺留下的遗产而起冲突。

公积金提名让你清楚交代公积金储蓄如何分配，避免家人至亲为了争夺留下的遗产而起冲突。（图／GETTY IMAGES）

如果公积金会员没有在生前进行提名，公积金局将在他过世后，把储蓄转交给公共信托局（Public Trustee's Office），按照无遗嘱遗产继承法令（Intestate Succession Act）或回教徒的继承证明书（Inheritance Certificate），将储蓄分配给死者的亲属。

若是这样，家庭成员或近亲也必须上网向公共信托局提交申请，并提呈相关证明文件，以证明和死者的家属关系。公共信托局在确认所有受益人与死者的家属关系后，才能按照无遗嘱遗产继承法令或回教徒的继承证明书分配未提名受益人的公积金储蓄。在所有相关证明文件都及时提交的前提下，申请程序一般需要三至六个月。

为分配未提名受益人的公积金储蓄，公共信托局也将抽取行政费用，款项将根据公积金储蓄额而定。

如需更多详情，请上公共信托局网页go.gov.sg/pto-cpf查阅。

三大误解

误解1：遗嘱能按照我的遗愿，分配我的公积金储蓄。

正解：遗嘱不能分配公积金储蓄。这是为了保护储蓄，避免生前的债权人用你的公积金储蓄抵债。这将确保你的受益人能完整地获取你的公积金储蓄。如果你要按照自己遗愿分配公积金储蓄，就一定要进行公积金提名 。

误解2：如果婚前已进行了公积金提名，婚后公积金提名仍然有效。

正解：一旦结婚，之前立的公积金提名将自动撤销，用意是让公积金会员有机会提名配偶或孩子为受益人。

虽然结婚会自动撤销公积金提名，要强调的是离婚却不会撤销之前的公积金提名。这是因为不是每一个会员在婚后立的提名都会包括前夫或前妻。

误解3：提名后就一劳永逸。

正解：会员应定期检讨自己的公积金提名，并在必要时更新提名，尤其是生活上的情况起了变化，比如结婚、离婚、生育或受益人去世等。

近年来，公积金局也更改了提名程序，允许会员在提名时能够指定授权人。如果会员有指定授权人，当会员过世后，指定授权人可以前往公积金局索取已故会员的账务以及提名资料。如现有的提名表格还没指定授权人，会员们应该借此机会更新提名表格，并加入指定授权人的资料。

提名公积金受益人 知多点

16岁及以上就可以提名

所有16岁及以上，开始在公积金户头中积累储蓄的公积金会员，都可进行公积金受益人提名。

提名只需10分钟

网上提名只需10分钟左右。提交网上提名时，两名见证人无需在场，只需在七天内确认会员的提名意愿就可以了。见证完成后（见证仅需约３分钟），公积金局将在四个工作日内处理会员的提名申请。

公积金提名细节是保密的

见证人必须是两名不同的人，至少21岁，心智健全，不得是受益人。见证人的责任只是确认会员提名的意愿，所以提名的细节将是受到保密的。见证人经过见证的过程当中，是不会知道提名的细节。

谁都可以当你的受益人

任何人都可当你的受益人。如果其中一名受益人在你提名后去世，已故受益人的份额，将按照你在提名中指定的相同比例重新分配给尚存的受益人。

6个简单提名步骤

点击此处以电子政府密码进入，网上提名公积金受益人。

完成提名后，你会看到 “Acknowledgement” 确认的讯息，确认网上公积金受益人提名已成功提呈。你需要提醒两名见证人在七天内提呈他们的声明。当局也会发短信或电邮通知见证人。一旦提名生效，公积金局将通知你。

对于不熟悉网络者，可到cpf.gov.sg/appt预约，亲临公积金局服务中心，让客户服务人员帮助你处理提名。

请上网了解更多提名公积金受益人详情。

【本文由公积金局呈献】