宽限一周 未接种疫苗者10月19日前仍可进商场

未接种冠病疫苗者不能进入购物商场和大型独立店面的新规定，将有一周的宽限期，让商场业者、租户和公众有足够时间熟悉新程序。

这意味着从10月13日至19日，未接种者仍可进入购物商场。宽限期结束后，当局也会通融允许未接种者使用商场内的医疗和托儿服务。

政府抗疫跨部门工作小组前天（10月9日）宣布，从后天起，只有完成接种者可两人一组在外堂食，以及进入商场和旅游景点。未接种者不能堂食和进入商场与景点，但仍可到餐饮场所打包食物。

小组指出，这是为了保护未接种者和减轻对医疗体系的负担。12岁以下的孩童、冠病康复者，以及活动前检测呈阴者不受新规定影响。

根据卫生部、贸工部和新加坡企业发展局昨天发表的联合声明，这项原定后天落实的疫苗接种差异化安全管理措施，将给予一周的宽限期，直到本月19日。贸工部与企发局正同商场业者密切合作，让租户与公众有足够时间调适并熟悉新的检查程序。当局将在13日之前提供更多细节。

声明也指出，当局明白一些未接种者可能需要使用商场内的医疗和托儿服务，因此将通融让他们到商场使用这些服务。

当局也吁请公众与商场合作，遵守差异化安全管理措施，合力在稳定疫情阶段降低病毒传播风险，减缓社区感染的传播速度。

不少受访公众对突如其来的未接种者“禁足令”感到困惑，例如，对冠病疫苗过敏者是否可豁免？在购物商场工作的未接种员工是否也受限制而得另做安排或失去工作？

不愿具名的李姓学生（20岁）未接种疫苗，目前在购物商场兼职打工，听到消息时感到非常慌乱。“如果政府的宣布没那么突然会比较好，很多事情我都来不及安排。”

陈顺发（65岁，自雇人士）则认为自身免疫系统能够对抗冠病，无须接种疫苗，但他坦言，“以后要去银行或出外办事，会变得更麻烦。”

也有一些民众对购物商场的定义感到模糊，不清楚一些结合了超市、零售商店和毗邻湿巴刹的邻里购物中心如文礼购物中心，是否也受新规定影响。

在文礼购物中心工作的郑仁龙（57岁，销售员）说，当局没有明确定义“购物商场”的建筑构造。未接种者是否还能进入这类没有冷气的邻里购物中心，目前还不清楚。

企发局受询时表示，下来几天将公布细节。