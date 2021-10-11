潮州大厦官司有望庭外讲和 义安公司八邑会馆就诉讼达和解共识

潮州八邑会馆会长曾建权坦承，双方已达成初步和解共识，但指出，双方的律师目前还在起草合约的各种细节，现阶段无法透露任何详情，必须等到双方敲定各种细节之后，才会发表联合声明。义安公司通过公关表示不愿置评。

对簿公堂近三年，本地两大潮团义安公司和潮州八邑会馆达致和解共识，有望在庭外化解分歧，解决因义安公司要求八邑会馆搬离潮州大厦所引发的族群纷争和民事诉讼。最新的进展让华社，特别是潮州社群感到鼓舞，显示大家能以更包容的心态求同存异，化解纷争。

据《联合早报》所得的可靠消息，义安和八邑的谈判代表已在9月30日取得初步和解共识，之后再回到各自的社团组织召开特别董事会议。截至本月8日，八邑和义安都已争取到绝大多数董事原则上的支持，为庭外和解进一步铺平道路。

潮州八邑会馆会长曾建权（71岁）受询时承认双方已达成初步和解共识，但指出，双方的律师目前还在起草合约的各种细节，现阶段无法透露任何详情，必须等到双方敲定各种细节之后，才会发表联合声明。

他表示大家都有意愿要和睦解决这件事，潮州八邑会馆是从会馆的立场、会员的利益，还有为潮社营造一个和睦、和谐的大环境为出发点，与义安公司展开谈判，一同寻找双方都能接受的和解方案。

曾建权强调，八邑会馆庆祝90周年时，提出的愿景是“携手·传承·创未来”，八邑希望放下族群间的分歧后，朝原定大方向前进，把眼光放在未来，把焦点放在发展会务。

《联合早报》也向义安公司询问此事，但义安通过公关表示不愿置评。

据记者从可靠消息得知，八邑会馆是在10月3日下午召开特别董事会议，54名现任董事中有大约40人出席了会议，他们一致接受双方所达致的初步共识。

潮州社群感到鼓舞 盼双方尽早谈好条件

义安公司则召开两次会议，第一次会议因为有些董事对某些条款有所保留，不赞同者比赞同者略多，经过协商修订，和解共识已在第二次会议中得到绝大多数董事的支持。

一名不愿公开身份的潮社领袖说，眼下冠病疫情已令大家焦虑不安，如果本地潮州人还在这个时候闹内讧，继续对簿公堂，那是非常丢脸的事，还不如冷静理智地解决纷争，尽早谈好条件，和和气气，不要再上公堂。

他说，海南会馆与琼州天后宫延续数十年的纷争，对大家是一记“当头棒喝”，潮州族群能冷静理智达致和解，是大家都乐见其成的。

潮安会馆名誉主席，也是南华潮剧社永久名誉主席曾国和一路来都非常关心此事，当他从朋友圈中听闻两个潮社组织，经过文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出面调解后达致和解共识，感到雀跃万分，认为这不仅对潮社，对整个华社来说都是件喜事。他非常感激部长的调解，让事情有了转机。唐振辉也是负责华社联络组的部长。

曾国和还说，两个本是同根生、唇齿相依的潮州团体闹上法庭，是令人非常遗憾的事。打官司既劳民又伤财，对由70万潮州人组成的本地潮社没有好处，也对发展潮州传统文化不利。

这起纷争的起因是义安公司计划耗资4000万元重新发展建于1963年的潮州大厦，要过去半个多世纪同在一个屋檐下的潮州八邑会馆搬离大厦。

义安公司是在2017年6月发信要潮州八邑会馆搬走，但双方对搬迁安排始终无法取得共识，而原定在2018年7月1日启动的潮州大厦重建工程也一延再延。谈判破局后，两个潮人组织走上对簿公堂的道路，各自于2018年底发起诉讼。

潮州八邑会馆先针对慈善总监2018年11月18日所发出的庭令提出上诉。慈善总监当时批准了义安公司的申请，允许停办多年的端蒙学校建筑（即潮州大厦）恢复到近似庭令原义规定的教育用途。义安公司和总检察署是这起诉讼的答辩人。

义安公司则在2018年12月7日入禀法院，向高庭法官申请紧急庭令，要求潮州八邑会馆搬离潮州大厦，归还会所。身为答辩人的潮州八邑会馆，在2019年1月14日向法院提呈抗辩书。

不过，在官司进行期间，双方一直努力不懈，希望能达致和解协议。