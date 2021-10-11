新韩旅游走廊细节出炉 逗留韩国至少八天者须在第六或第七天自费检测

11月15日起，通过疫苗接种者旅游走廊计划从新加坡入境韩国后不必隔离，只须接受冠病检测及下载手机应用记录每日健康情况。若在韩国逗留八天或以上，除了抵境检测，还须在入境后的第六或第七天自费检测，费用介于150至200新元。

新加坡和韩国上周五（10月8日）宣布，11月15日起，新韩两国旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离，只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

根据新加坡民航局文告，从新加坡入境韩国的旅客，不论国籍，都必须在出发前连续14天待在韩国或新加坡。他们在出发前72小时内也得接受PCR检测，并获取阴性检测结果证书。

短期旅客或持长期居留签证的访客，在出发前也须上网预约韩国的抵境检测。抵达韩国后，旅客将在仁川国际机场三个检测中心的其中一个受检，然后下载“自我诊断”手机应用（Self-Check Mobile App），再乘搭德士或私家车前往韩国的住处自我隔离，检测结果会在12小时内出炉。

若逗留超过14天 之后不必再记录健康情况

一旦接获阴性检测结果的电邮通知，旅客即可豁免隔离，但旅客须在“自我诊断”手机应用里记录每日健康情况，最长14天。若在韩国逗留超过14天，过了第14天就不必再记录。

若在韩国逗留八天或以上，旅客须在入境后的第六或第七天前往韩国政府指定的诊所，自费做PCR检测，错过检测者可能面对罚款。韩国的PCR检测费介于13万5000至18万韩元（约150至200新元）。检测呈阳者得在韩国政府指定的医院接受隔离和治疗，并自行承担医药费。

须买冠病旅游保险 投保额至少3万4000元

有鉴于此，短期旅客出发前也须购买冠病旅游保险，最低投保额为3000万韩元（约3万4000新元）。旅游保险可向任何保险业者购买，但旅客须随身携带纸质保单。若治疗费超过3000万韩元，须自行支付剩余款项。

签证方面，需要签证者须先申请有效签证。豁免签证者在入境韩国前，得上网www.k-eta.go.kr申请电子旅游许可证。

此外，VTL旅客也须出示新加坡或韩国发出的疫苗接种证书。未接种孩童以及健康条件不适合接种的人，不能透过VTL计划入境韩国。

有关入境韩国的最新旅游要求，可前往大韩航空（Korean Air）、韩亚航空（Asiana Airlines）或韩国驻新加坡大使馆网站查询。