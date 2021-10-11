新韩旅游走廊细节出炉 逗留韩国至少八天者须在第六或第七天自费检测

来自 / 联合早报

文 /
刘智澎

发布 / 2021年10月11日 5:00 AM

11月15日起，新韩两国旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离。（路透社）
11月15日起，新韩两国旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离。（路透社）

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11月15日起，通过疫苗接种者旅游走廊计划从新加坡入境韩国后不必隔离，只须接受冠病检测及下载手机应用记录每日健康情况。若在韩国逗留八天或以上，除了抵境检测，还须在入境后的第六或第七天自费检测，费用介于150至200新元。

新加坡和韩国上周五（10月8日）宣布，11月15日起，新韩两国旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离，只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

根据新加坡民航局文告，从新加坡入境韩国的旅客，不论国籍，都必须在出发前连续14天待在韩国或新加坡。他们在出发前72小时内也得接受PCR检测，并获取阴性检测结果证书。

短期旅客或持长期居留签证的访客，在出发前也须上网预约韩国的抵境检测。抵达韩国后，旅客将在仁川国际机场三个检测中心的其中一个受检，然后下载“自我诊断”手机应用（Self-Check Mobile App），再乘搭德士或私家车前往韩国的住处自我隔离，检测结果会在12小时内出炉。

若逗留超过14天 之后不必再记录健康情况

一旦接获阴性检测结果的电邮通知，旅客即可豁免隔离，但旅客须在“自我诊断”手机应用里记录每日健康情况，最长14天。若在韩国逗留超过14天，过了第14天就不必再记录。

若在韩国逗留八天或以上，旅客须在入境后的第六或第七天前往韩国政府指定的诊所，自费做PCR检测，错过检测者可能面对罚款。韩国的PCR检测费介于13万5000至18万韩元（约150至200新元）。检测呈阳者得在韩国政府指定的医院接受隔离和治疗，并自行承担医药费。

须买冠病旅游保险 投保额至少3万4000元

有鉴于此，短期旅客出发前也须购买冠病旅游保险，最低投保额为3000万韩元（约3万4000新元）。旅游保险可向任何保险业者购买，但旅客须随身携带纸质保单。若治疗费超过3000万韩元，须自行支付剩余款项。

签证方面，需要签证者须先申请有效签证。豁免签证者在入境韩国前，得上网www.k-eta.go.kr申请电子旅游许可证。

此外，VTL旅客也须出示新加坡或韩国发出的疫苗接种证书。未接种孩童以及健康条件不适合接种的人，不能透过VTL计划入境韩国。

有关入境韩国的最新旅游要求，可前往大韩航空（Korean Air）、韩亚航空（Asiana Airlines）或韩国驻新加坡大使馆网站查询。

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