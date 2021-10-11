人协义工以“无接触”方式 派发8800关怀礼包给居家康复和隔离者 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 淡滨尼尚育区办公室副主任、人协工作人员陈玮娴（左）和淡滨尼尚育公民咨询委员会的社区发展及福利基金主席、人协义工张慧珠（右）通过“无接触”派送方式，将关怀礼包送给居家康复或隔离的居民。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 更多冠病病患居家康复，人民协会协助卫生部强化社区援助工作。截至10月6日，已有1600名人协工作人员与义工，以及基层领袖与顾问通过“无接触”派送方式，派发8800个关怀礼包给全岛各地居家康复或隔离的居民。关怀礼包里有一次性口罩、消毒湿巾和维生素C片等物品，有助居民减轻在隔离期待在家中的担忧，对独居者和弱势群体的帮助尤其大。礼包里也包括一张列有不同热线号码的卡片，让居民可以在有需要时拨打热线求助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人民协会 社区 单亲妈把走廊当口罩仓库 邻居：妨碍通行忧引火患 与拥枪好友为伍 男子或坐牢打鞭