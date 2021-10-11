人协义工以“无接触”方式 派发8800关怀礼包给居家康复和隔离者

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈雅恩

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年10月11日 5:00 AM

淡滨尼尚育区办公室副主任、人协工作人员陈玮娴（左）和淡滨尼尚育公民咨询委员会的社区发展及福利基金主席、人协义工张慧珠（右）通过“无接触”派送方式，将关怀礼包送给居家康复或隔离的居民。（叶振忠摄）
淡滨尼尚育区办公室副主任、人协工作人员陈玮娴（左）和淡滨尼尚育公民咨询委员会的社区发展及福利基金主席、人协义工张慧珠（右）通过“无接触”派送方式，将关怀礼包送给居家康复或隔离的居民。（叶振忠摄）

字体大小:

更多冠病病患居家康复，人民协会协助卫生部强化社区援助工作。截至10月6日，已有1600名人协工作人员与义工，以及基层领袖与顾问通过“无接触”派送方式，派发8800个关怀礼包给全岛各地居家康复或隔离的居民。

关怀礼包里有一次性口罩、消毒湿巾和维生素C片等物品，有助居民减轻在隔离期待在家中的担忧，对独居者和弱势群体的帮助尤其大。礼包里也包括一张列有不同热线号码的卡片，让居民可以在有需要时拨打热线求助。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容