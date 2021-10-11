人协义工以“无接触”方式 派发8800关怀礼包给居家康复和隔离者

更多冠病病患居家康复，人民协会协助卫生部强化社区援助工作。截至10月6日，已有1600名人协工作人员与义工，以及基层领袖与顾问通过“无接触”派送方式，派发8800个关怀礼包给全岛各地居家康复或隔离的居民。

关怀礼包里有一次性口罩、消毒湿巾和维生素C片等物品，有助居民减轻在隔离期待在家中的担忧，对独居者和弱势群体的帮助尤其大。礼包里也包括一张列有不同热线号码的卡片，让居民可以在有需要时拨打热线求助。