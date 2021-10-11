曾代表行动党出征阿裕尼 山水离开职总进而退出政坛？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 负责加基武吉基层事务的山水·卡玛尔（左一）离开服务了近六年的全国职工总会，引发他会否同时退出政坛的揣测。图为今年1月，职总家庭佣工中心和职总妇女与家庭事务处宣布为职总会员就外籍帮佣事宜设立免费咨询服务处，时任家庭佣工中心执行董事的山水出席咨询活动，了解情况。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 两次代表人民行动党出征阿裕尼集选区的山水·卡玛尔离开他在全国职工总会的岗位，引发他可能退出政坛、行动党阿裕尼团队或换将的揣测。山水答复询问时说，他目前仍是基层组织顾问和行动党加基武吉支部主席，也会尽最大能力为基层付出。在加基武吉区担任基层组织顾问的山水（Shamsul Kamar，49岁）上个月6日在面簿贴文中，透露自己离开工运的消息。他上传他受邀见证教育服务工会与人民行动党社区基金会（PCF）签署劳资集体协议的照片，并说谈成这项协议是他“离开职总前最后的贡献之一”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 山水·卡玛尔 阿裕尼集选区 人民行动党 全国职工总会 单亲妈把走廊当口罩仓库 邻居：妨碍通行忧引火患 与拥枪好友为伍 男子或坐牢打鞭