曾代表行动党出征阿裕尼 山水离开职总进而退出政坛？

两次代表人民行动党出征阿裕尼集选区的山水·卡玛尔离开他在全国职工总会的岗位，引发他可能退出政坛、行动党阿裕尼团队或换将的揣测。

山水答复询问时说，他目前仍是基层组织顾问和行动党加基武吉支部主席，也会尽最大能力为基层付出。

在加基武吉区担任基层组织顾问的山水（Shamsul Kamar，49岁）上个月6日在面簿贴文中，透露自己离开工运的消息。他上传他受邀见证教育服务工会与人民行动党社区基金会（PCF）签署劳资集体协议的照片，并说谈成这项协议是他“离开职总前最后的贡献之一”。