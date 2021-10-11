自爆求学时曾因压力引发精神问题 “过来人”孙雪玲吁公众勇敢求助 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年10月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 因难以融入新学校，英语不太流利和课堂表现不佳，教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲曾在求学时期失去食欲、对任何事物都不再感兴趣，甚至无论睡多久都打不起精神来。“现在回想起来，自己当年若能勇敢向旁人寻求帮助，也许就能减轻当时内心的挣扎与压力。”昨天是世界心理健康日，孙雪玲受邀参与由非政府组织“绿丝带计划”（Project Green Ribbon）主办的线上分享会时，阐述她17岁时因求学压力引发的精神问题，也敦促公众不要畏惧寻求帮助，可联系各种由政府部门及公众发起的精神健康援助计划和活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 分享会 孙雪玲 精神健康 世界精神健康卫生日 绿丝带计划 单亲妈把走廊当口罩仓库 邻居：妨碍通行忧引火患 与拥枪好友为伍 男子或坐牢打鞭