自爆求学时曾因压力引发精神问题 “过来人”孙雪玲吁公众勇敢求助

因难以融入新学校，英语不太流利和课堂表现不佳，教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲曾在求学时期失去食欲、对任何事物都不再感兴趣，甚至无论睡多久都打不起精神来。

“现在回想起来，自己当年若能勇敢向旁人寻求帮助，也许就能减轻当时内心的挣扎与压力。”

昨天是世界心理健康日，孙雪玲受邀参与由非政府组织“绿丝带计划”（Project Green Ribbon）主办的线上分享会时，阐述她17岁时因求学压力引发的精神问题，也敦促公众不要畏惧寻求帮助，可联系各种由政府部门及公众发起的精神健康援助计划和活动。