在大学同学眼中，吴若君的成功离不开她对人文与社会的关怀。去年疫情暴发初期，免洗酒精洗手液断货，她便从韩国进口了一批洗手液发给顾客及附近商户。

吴若君（28岁）2018年从新加坡国立大学传播与新媒体系毕业后，接手了原本由母亲经营的美容院。短短几年间，她完成了美容院的数码转型，不仅设立了网络平台，还拓宽了市场，新增设了两个店面。

她坦言，大学时虽常到店里帮忙，但从未修读过商科，经营整个店铺不仅需要有良好的组织管理与人际关系协调能力，也要有让人信服的业务能力，对从零开始学起的自己来说是一大挑战。

在大学同学的眼中，吴若君的成功离不开她对人文与社会的关怀。去年2月，疫情暴发初期时，本地免洗酒精洗手液断货，吴若君便高价从韩国进口了一批500毫升的洗手液，并将约2000瓶免费分发给顾客以及同一座建筑里的其他商户。

疫情期间，顾客如果需要任何产品，却不愿意或不方便出门，她也会安排邮寄，提供便利。

“在运营理念上我和母亲是可以达成一致的，她常说服务业应以关心客人为出发点，比如我们美容业是关心客人的需求、帮助他们改善并解决皮肤问题，而不是将推销产品置于首位。”

去年3月间，她在得知母校义安理工学院出现确诊病例后，第一时间联络上中文系的老师，捐赠了一箱免洗洗手液，希望能尽绵力。

她说：“居家办公减少出行，人们对美容护肤的需求降低。但不只是美容业，美妆产品护肤产品的销售也受影响，去酒吧、夜店的人同样会减少等等，整个产业链都是息息相关的。”

谈及未来展望时，吴若君希望能够开设更多分店，同时也能继续自我充实，修读艺术管理相关的硕士文凭。