老板申诉：因化疗未接种 “禁足令”下恐无法开工

在远东购物中心开按摩店，去年尾患上大肠癌的60岁老板，就算进行化疗的半年里仍然每天开店工作。如今他却因近期曾动手术的关系，只能延迟到10月中才可接种冠病疫苗。他担忧在新的冠病安全管理措施下，未来两个月恐怕不能进商场到店里帮忙。

他感慨表示，患癌和化疗都阻止不了他去工作，没想到冠病防疫近况却可能把他挡在商场门外。

政府抗疫跨部门工作小组日前宣布，从后天起，只有完成接种者可进入商场。而在远东购物中心开按摩店的陈姓老板（60岁）昨晚拨打《联合晚报》热线申诉，他因抗癌而暂时未能接种疫苗，但他却需每天去商场顾店，如今不知该如何是好。

陈先生叙述，他去年11月腹部突然涨起和剧痛，后来被诊断出患上第三期大肠癌，医生为他马上开刀切除肿瘤，接着从去年12月到今年5月底，进行了长达半年的化疗。

“医生评估我的状况，并告知我在进行化疗期间不可打疫苗，因为效果或受影响，也可能有副作用。”

本来以为化疗后就可接种，但医生建议他须等到9月23日进行第二次手术拿走排便袋后，再等两到三周方可接种疫苗。换言之，他最早能在10月中接种第一剂疫苗，若须等到两剂疫苗生效后，接下来两个月他恐怕都不能进商场。

他说，按摩店的人手有限，若他无法来上班，其他员工的休息日可能会减少，工作压力也大增。

盼当局可作特别安排

他指之前就算患癌后化疗期间，自己一周六天仍准时去顾店，从没休息，没想到如今却被这突如其来的新措施乱了阵脚。

“我会再询问医生，看能否提早几天接种疫苗，也希望当局能为有正当理由的未接种疫苗者，作出特别安排。”

完整报道，请翻阅2021年10月11日的《联合晚报》