病假时趴趴走 确诊男监18周

服役人员两度在等候冠病检测结果出炉前，出外趴趴走数小时，结果第二次检测隔日确诊，被判坐牢18周。

被告是23岁的法都拉（Fathullah Bin Abdul Rahman），案发时是国民服役人员，住在芽笼东中路一带。

他面对四项抵触传染病（冠病19居家令）条例2020的控状，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年9月2日，被告因喉咙痛和呕吐，到民防学院的医疗中心看诊，被医生诊断出上呼吸道感染和胃炎。

被告当时也进行冠病检测，拿了2日到4日的三天病假。医生提醒他在等待结果期间，必须全程待在家中。

被告却在同天下午4时45分到晚上10时10分，搭地铁和巴士去淡滨尼宜家溜达超过五小时。

3日上午11时25分，被告去勿洛地铁站见女性朋友，两人一同去了加冷一带。被告晚上8时才回家，共在外待了八个半小时，隔天上午才收到阴性检测结果。

去年9月17日，被告因流鼻涕、喉咙痛和发烧看诊，被医生诊断出上呼吸道感染，进行冠病检测后，从17日到19日拿了三天病假。

同天下午3时50分至晚上10时13分，被告到新加坡博览中心待了超过六小时。

被告又于18日中午12时，搭地铁去了索美塞公园（Somerset Skate Park），之后到白沙浮广场趴趴走，晚上10时才回家，在外溜达共10小时。

隔天上午，被告收到简讯表示他确诊患上冠病，从19日到22日住院四天，之后在白沙职总D’Resort度假村进行隔离至27日。

完整报道，请翻阅2021年10月11日的《新明日报》。