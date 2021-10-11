单亲妈把走廊当口罩仓库 邻居：妨碍通行忧引火患

为养活四个孩子，单亲妈妈进口大批口罩，结果将电梯口和走廊当“仓库”，遭邻居投诉妨碍通行，又恐引起火患。

住在勿洛北三街第557座组屋的一名居民指同层邻居将装满口罩的纸箱堆积在电梯口和公共走廊，占据了走廊位置。根据照片显示，除了一大堆纸箱叠在一起，附近还有其他杂物。

《新明日报》记者昨晚（10日）走访时，纸箱都已被移走，只剩下一些杂物，而电梯附近也摆放了椅子，尽管东西有所减少，但仍挡住了部分走廊和楼梯口。

多名居民表示，担心堆积的杂物起火，唯一的逃生之路被切断。

居民何女士（32岁，托管老师）说，自疫情开始后，邻居堆积的情况越发严重，箱子可堆到四五个，最近电梯口也被阻挡。她表示，家中有三个小孩，担心走过时被箱子砸到，万一引发火患，后果更不堪设想。

“之前曾发生过火灾，我们从楼梯口逃走，发现杂物阻碍了逃生路。自从那一次，我们更担心了。”

物主：为养4幼儿 卖口罩维生

被指堆积杂物的女邻居阮女士（29岁，售货员）受访时解释，口罩都是从越南进口医用口罩。她透露，自己是一名单亲妈妈，需要养四个年幼的孩子，为了赚多点钱，才会去申请执照，进口口罩在本地售卖。

完整报道，请翻阅2021年10月11日的《新明日报》。