你快乐吗？解开新加坡人的五个快乐密码

今年3月发布的2021年“世界快乐报告”（World Happiness Report）中，新加坡排名第32，是11个东南亚国家中，人民生活最快乐的国家。

由联合国可持续发展方案联盟（Sustainable Development Solutions Network）发布的世界快乐报告，是以国家生产总值、寿命等宏观因素来衡量快乐，但若从个人出发，哪些因素是影响我国人民快乐的关键？

本地社会企业Happiness Initiative，去年10月至12月针对1230名新加坡居民进行网络问卷调查。结果显示，目标、毅力、社会支持、性取向和家庭收入，是影响快乐指数的关键。

这项名为“快乐状态报告”（State of Happiness）的调查，不仅着重了解居民的生活状态（Life Evaluation），也进一步探索有哪些因素影响居民的认知快乐（Cognitive Happiness）与情感快乐（Emotional Happiness）。这是Happiness Initiative首次发表快乐状态报告。

报告显示在坎特里尔阶梯（Cantril Ladder）量表中，新加坡人对于个人生活状态的评估指数（又称快乐指数）为6.23。这与我国在2021年世界快乐报告中的6.377指数相近。

什么是坎特里尔阶梯？

坎特里尔阶梯（Cantril Ladder）量表，是世界快乐报告及快乐状态报告所使用的主要测量工具。该量表通过让受访者将生活想象为一把阶梯，指数10为最理想的生活状态、0为最糟糕的生活状态，由此评估人们目前的生活境况。

性取向及收入均影响快乐

快乐状态报告的数据显示，人口特征和经济条件（性取向、家庭收入）及个人心理因素（目标、毅力、社会支持）均影响个人对生活状态的评估。其中，心理因素的影响程度近两成。

除了生活状态，快乐状态报告也针对人们的其他三个快乐面向，即生活满足感（Life Satisfaction）、正面情绪（Positive Affect）以及负面情绪（Negative Affect）进行调查。生活状态和生活满足感属于“认知快乐”，正面情绪和负面情绪则是“情感快乐”。报告指出，个人的性取向及收入，对这四个快乐面向都有影响。

根据报告，比起异性恋，同性恋和双性恋对生活感到比较不快乐。在坎特里尔阶梯量表上，同性恋和双性恋的生活状态指数，分别比异性恋降低1.116和1.190，相等于快乐指数降低11%与12%。

经济条件也能左右心情。报告显示，一个人的家庭收入如有提升，心情也会快乐起来。例如，如果一个人的家庭月收入水平从1500元增加到2500元，他的生活评估指数会上升0.19，相等于快乐指数上升1.9%。

目标、毅力与社会支持影响巨大

快乐状态报告的结果也显示，若一个人有目标（Purpose）、有毅力（Perseverance）并且得到一定的社会支持（People），其快乐指数为6.23，是没目标、没毅力、没社会支持的人（3.36）的近两倍。

如果将这个数据拿来与世界快乐报告的国家快乐指数排名进行比较，一个没有目标、毅力和社会支持的新加坡人，快乐指数将比东非国家卢旺达的快乐指数（3.415）还低。卢旺达在2021年世界快乐报告中敬陪末座，在153个国家中排名倒数第三。

报告作者在结语中指出，正如没有人会预见到冠病疫情给人们带来的影响，人生中很多事情都难以预料，“幸福感源于自身，是一个自省的过程。”

随着疫情反复不定，除了从社会发展等宏观层面提升国人的快乐指数，个人及所在群体如何在加深自我了解后，让自己更加快乐值得更多人关注。