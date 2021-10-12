疫苗接种者旅游走廊计划下 12岁及以下孩童带出国回来免隔离

在VTL计划下入境新加坡的12岁及以下孩童，包括短期旅客、长期证件持有者、新加坡公民和永久居民不用出示疫苗接种证明，也不用申请疫苗接种者通行证，但须遵守其他入境条件。

12岁及以下未接种冠病疫苗的孩童，10月19日起可在疫苗接种者旅游走廊计划下入境我国，意味着有小孩的本地家庭可举家出国旅行。

新加坡民航局昨天（10月11日）发文告宣布，未接种的12岁及以下孩童只要和一名符合所有疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划条件的旅客同行，就可在这计划下入境新加坡。

同行的孩童一样须要在来新前的48小时内接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并出示呈阴性检测结果。抵新后也要接受多一次PCR检测，呈阴就能解除自我隔离。两岁及以下的孩童豁免PCR检测。孩童的年龄按他们出生的年份计算。

在VTL计划下入境新加坡的12岁及以下孩童，包括短期旅客、长期证件持有者、新加坡公民和永久居民不用出示疫苗接种证明，也不用申请疫苗接种者通行证，但须遵守其他入境条件，包括来新之前的14天只限到过新加坡和VTL计划下的国家，以及只能乘搭VTL航班入境我国等。

民航局建议旅客查看所要到访的国家的现有入境条件，包括是否对旅客的年龄和接种状态有任何规定。

10月19日起，除了德国和文莱，来自加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国的旅客也可通过VTL计划入境我国。韩国也将在11月15日加入。

在上述现有11个VTL计划国家中，文莱目前不允许一般旅游的旅客入境，韩国虽然下来允许旅客通过VTL入境游玩，但所有VTL旅客必须已完成接种。

根据VTL的现有条件，未接种的孩童或因医疗情况不适合接种的旅客不能使用VTL。他们只能乘搭非VTL航班入境新加坡，抵境后除了要接受冠病检测，也要履行居家通知。这项安排引起不少育有年幼孩童的家长关注。

易华仁：带孩童出国 家长应先了解个别国家情况

交通部长易华仁昨天在《海峡时报》网络节目“The Big Story”访谈中说，VTL之前只开放给符合接种条件的旅客，是要在恢复旅游的道路上，采取非常谨慎的做法。交通部和卫生部及抗疫跨部门工作小组商讨后，认为可以让VTL计划的条件与其他针对12岁以下孩童的疫苗接种差异化安全管理措施一致。

易华仁指出，这并非让步，而是理解很多新加坡人和家庭都在等待一个机会旅游，这项安排将为他们提供更多机会。

但他提醒，所有人包括有意带12岁以下孩童出国的家长在决定出国旅游时应谨慎，先了解要到访的国家的情况，各国的要求和机制不一样，没有通用方案。“出国时，重要的一点是了解当中的风险和采取所有必要的预防措施。对一般旅客而言是如此，对带着幼童的旅客更是重要。”

他也吁请VTL旅客遵守规定，不要试图钻漏洞，以确保个人、前线员工和广大社群的安全。“要是大家能合作，我们将有机会进一步扩大VTL计划，无论是涵盖的地方或旅客数目。”